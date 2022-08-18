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Anthony Hopkins film rollerinden ilhamla yaratılan NFT’leri satışa sunacak

Haberler - ntv.com.tr | 18.08.2022 - 09:51 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 10:06

Oscar ödüllü efsane oyuncu Anthony Hopkins, ikonik film rollerinin dijital formatlarının yer aldığı NFT koleksiyonunu satışa sunacağını açıkladı.

Anthony Hopkins film rollerinden ilhamla yaratılan NFT’leri satışa sunacak - 1

Kuzuların Sessizliği, İhtiras Rüzgarları ve Kurt Adam gibi filmlerle Hollywood sinemasına adını altın harflerle yazdıran Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins teknoloji dünyasına adım atıyor.

Anthony Hopkins film rollerinden ilhamla yaratılan NFT’leri satışa sunacak - 2

Web3 medya şirketi Orange Comet ile güçlerini birleştiren Hopkins, kariyerindeki başarılı yapımları NFT formatında bir koleksiyon halinde paylaşacak.

Anthony Hopkins film rollerinden ilhamla yaratılan NFT’leri satışa sunacak - 3

İKONİK KARAKTERLERİ NFT OLACAK

‘The Eternal Collection’ (Sonsuz Koleksiyon) adını taşıyan projede, oyuncunun kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerin dijital formatları yer alacak. Kuzuların Sessizliği’nden ‘Hannibal Lecter’ ve Thor’dan ‘Odin’ gibi karakterler koleksiyonda yer alan NFT’lerden birkaçı.

Anthony Hopkins film rollerinden ilhamla yaratılan NFT’leri satışa sunacak - 4

Oyuncu, “NFT’ler yepyeni bir formatta sanat üretebileceğiniz boş kanvaslardır” açıklamasında bulundu.

Anthony Hopkins film rollerinden ilhamla yaratılan NFT’leri satışa sunacak - 5

84 yaşındaki oyuncu, “NFT topluluğundaki ve sosyal medyadaki en yaşlı kişi olabilirim bu da her yaşta, her şeyin yapılabileceğini kanıtlıyor” dedi.

Anthony Hopkins film rollerinden ilhamla yaratılan NFT’leri satışa sunacak - 6

NFT koleksiyonu 16 Eylül’de OpenSea’da yayınlanacak.

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