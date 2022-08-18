Anthony Hopkins film rollerinden ilhamla yaratılan NFT’leri satışa sunacak

Haberler - ntv.com.tr | 18.08.2022 - 09:51 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 10:06
Kuzuların Sessizliği, İhtiras Rüzgarları ve Kurt Adam gibi filmlerle Hollywood sinemasına adını altın harflerle yazdıran Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins teknoloji dünyasına adım atıyor.
Web3 medya şirketi Orange Comet ile güçlerini birleştiren Hopkins, kariyerindeki başarılı yapımları NFT formatında bir koleksiyon halinde paylaşacak.
‘The Eternal Collection’ (Sonsuz Koleksiyon) adını taşıyan projede, oyuncunun kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerin dijital formatları yer alacak. Kuzuların Sessizliği’nden ‘Hannibal Lecter’ ve Thor’dan ‘Odin’ gibi karakterler koleksiyonda yer alan NFT’lerden birkaçı.
Oyuncu, “NFT’ler yepyeni bir formatta sanat üretebileceğiniz boş kanvaslardır” açıklamasında bulundu.
84 yaşındaki oyuncu, “NFT topluluğundaki ve sosyal medyadaki en yaşlı kişi olabilirim bu da her yaşta, her şeyin yapılabileceğini kanıtlıyor” dedi.
NFT koleksiyonu 16 Eylül’de OpenSea’da yayınlanacak.