Antik Çağ'ın 'Kuş Kahini Markos'un mezarı Bergama'da bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 30.08.2022 - 14:13
Bergama Antik Kenti'nde yürütülen araştırmalarda arkeoloji dünyasını heyecanlandıran yeni izlere ulaşıldı. Araştırmacılar, Asklepion bölgesindeki yüzey çalışmalarında nekropol olarak adlandırılan mezar alanları buldu.
Bergama Antik Kenti'ndeki Asklepion bölgesinde yüzey araştırmalarında keşfedilen ve milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen mezarın, Antik Çağ'da kuşların uçuş düzenini izleyerek gelecekten haber verdiğine inanılan Kahin Markos'a ait olduğu tespit edildi.
Daha önce definecilerin kaçak kazı yaptığı tespit edilen nekropolde çıkan andezit bloktaki yazı ise bir mezarın "Trophimos'un oğlu Markos"a ait olduğu yönünde.
Epigrafi (yazıt bilimi) uzmanları, mezar sahibi Markos'un milattan sonra ikinci yüzyılda yaşamış 'Kuş Kahini' bir rahip olduğunu belirledi.
"Augur" adı verilen ve Roma dünyasında başlıca rolü kehanet olan Markos, kuşların uçuşunu inceleyerek mitolojik tanrıların iradesini yorumluyor, uçuş yönü, uçarken çıkardıkları sesler, kuş türleri gibi ayrıntılardan geleceğe ilişkin öngörülerde bulunuyordu.
Kuşların uçuş düzenini izleyerek siyasi meseleler dahil birçok konuda kehanette bulunduğuna inanılan Markos'un mezarında ise 'parfüm şişesi', 'tabak', 'kandil' ile vücutları yağ ve kumdan temizlemek için kullanılan kazıma aleti 'strigilis' gibi mezar hediyeleri de bulundu.
Kurtarma kazısının ardından Kahin Markos ve ailesine ait olduğu düşünülen mezarların üstü kapatıldı.
Markos'un mezarının kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edildiği ancak diğer iki odadaki mezarların ise iyi durumda olduğu tespit edildi.