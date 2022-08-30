Antik Çağ'ın 'Kuş Kahini Markos'un mezarı Bergama'da bulundu

MEZAR HEDİYELERİ BULUNDU

Kuşların uçuş düzenini izleyerek siyasi meseleler dahil birçok konuda kehanette bulunduğuna inanılan Markos'un mezarında ise 'parfüm şişesi', 'tabak', 'kandil' ile vücutları yağ ve kumdan temizlemek için kullanılan kazıma aleti 'strigilis' gibi mezar hediyeleri de bulundu.

Kurtarma kazısının ardından Kahin Markos ve ailesine ait olduğu düşünülen mezarların üstü kapatıldı.