Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ

Efsaneye göre, Babil'in Asma Bahçeleri gösterişli teraslar, parıldayan su gmletleri ve bu göletlerde süzülen çeşitli bitkilerle bezeliydi. Ancak bu yemyeşil vahanın tek kanıtı anlatılan efsaneler.



Antik bir metinde Babil İmparatoru Nebuchadnezzar'ın Irak'ın Babil ilindeki bahçeleri eşi Amyitis için yaptırdığı iddia ediliyor. Ancak ne imparatorun ne de eşinin yazdığı metinlerde böyle bir bilgi yok.



Bahçelerin M.Ö. 600'de yapıldığına ve 65 metrelik terasları olduğuna inanılıyor.



Eğer bahçeler var olduysa, Babil M.Ö. 539'da Ahameniş İmparatorluğu tarafından fethedildikten sonra yerle bir edildi.