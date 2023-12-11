Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler

Rodos Heykeli'ni, Zeus Heykeli'ni ve diğer dünya harikalarını yüzlerce yıl önce ilk inşa edildikleri halleriyle hayal edin. Dünya harikalarının 7'sinden sadece 1'i bugün ayakta. Diğer yapılar zaman içinde savaş ve doğal afetler gibi faktörlerle yok oldu. Yapay zeka resim oluşturma özelliğiyle dünya harikalarını yok oluştan geri getirerek tüm dünyanın bu eserlere yeniden bakmasına olanak tanıdı.

Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler - 1

RODOS HEYKELİ

Yapımı yaklaşık 12 yıl süren ve bronz plakalardan oluşan dev heykel, Yunan güneş tanrısı Helios'u tasvir ediyor. Tanrı, limanın girişine yakın bir kaide üzerinde durarak ziyaret eden gemileri karşılıyor.

MÖ 282'de tamamlanmasının ardından bir asırdan az bir süre ayakta kalan heykel, bir deprem sonucunda yıkıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler - 2

BÜYÜK GİZE PİRAMİTİ

Dünya harikaları içinde kalıntıları ayakta olan tek yapı, Mısır'da yer alıyor. Bugün hala piramitler turistlerin ilgi odağı halinde.

Piramitlerin yapımında Eski Mısırlılar her biri 2.5 ton ağırlığında taş bloklar kullandı. Her bir taşın firavunun emrindeki köleler tarafından insan gücüyle taşındığı yapının inşası 20 yıl sürdü.

Yapay zeka piramiti güncel haliyle tasvir etti. Görsele sadece piramitin tepesine konumlandırıLmış ve zamanla yok olmuş kireç taşı eklendi.

Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler - 3

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ

Efsaneye göre, Babil'in Asma Bahçeleri gösterişli teraslar, parıldayan su gmletleri ve bu göletlerde süzülen çeşitli bitkilerle bezeliydi. Ancak bu yemyeşil vahanın tek kanıtı anlatılan efsaneler.

Antik bir metinde Babil İmparatoru Nebuchadnezzar'ın Irak'ın Babil ilindeki bahçeleri eşi Amyitis için yaptırdığı iddia ediliyor. Ancak ne imparatorun ne de eşinin yazdığı metinlerde böyle bir bilgi yok.

Bahçelerin M.Ö. 600'de yapıldığına ve 65 metrelik terasları olduğuna inanılıyor.

Eğer bahçeler var olduysa, Babil M.Ö. 539'da Ahameniş İmparatorluğu tarafından fethedildikten sonra yerle bir edildi.

Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler - 4

ZEUS HEYKELİ

Olimposlular heykeli tanrıların tanrısı Zeus'u onurlandırmak ve şehre ihtişam katmak için Atina'da inşa etti.

Yapay zeka tarafından canlandırılan görselde, 12 metre uzunluğundaki fildişi Zeus, geniş bir tapınakta etrafını sarmış turistlerle beraber tahtında oturuyor.

Kayıtlar, devasa heykelin M.S. 426'da Konstantinopolis'te çıkan bir yangında yok olduğunu gösteriyor.

Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler - 5

İSKENDERİYE FENERİ

Dünyanın en ünlü deniz feneri bir zamanlar eski Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndaki Pharos Adası'nda 350 metre yükseklikte duruyordu.

Zamanının matematiksel ve geometrik hünerlerini sergilemek için tasarlanmış karmaşık bir yapıydı.

Knidoslu Sostratus, yanan ateşi silindir bir kulenin, sekizgen bir ortanın ve kare bir tabanın üzerine oturacak şekilde tasarladı.

Fener, bir dizi depremin ardından Orta Çağ'da bakıma muhtaç hale geldi ve yıkıldı.

Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler - 6

HALİKARNAS MOZOLESİ

Mezar, Asya'nın antik bir bölgesi olan Caria'nın hükümdarı Mausolus için inşa edildi.

Yapı o kadar etkileyiciydi ki, benzer inşa edilen mezarlıkların hepsi ölmüş kralın ismi ile anılmaya başlandı. (Musoleum)

Mezar kazıldığında öküz, koyun ve kuşlardan oluşan kurban kalıntıları bulundu. Bunlar mozolenin daimi kiracısı için bir ''uğurlama'' ziyafetden arta kalanlardı.

Günümüz Türkiye'sinde M.Ö. 350 yılında inşa edilen yapı, 13. yüzyılda meydana gelen bir dizi depremle yıkıldı.

Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler - 7

ARTEMİS TAPINAĞI

Artemis; Yunan iffet, avcılık, vahşi hayvanlar, ormanlar ve bereket tanrıçası. Yapı tarihsel süreçte tam 3 kez yıkıldı.

Tapınağın ilk yıkım sebebi, ünlü olmak isteyen Herastratus'un yapıyı yakması.

Sonrasında Romalılardan kaçarken şehri yerle bir eden Gotlar yıkıma sebebiyet verdi.

Son olaraksa, M.S. 401'de Hristiyan bir topluluk tapınağı parçaladı. Geriye sadece bugün hala görülebilen temeller ve tek bir sütun kaldı.

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