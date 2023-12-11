Antik dünyanın 7 harikası günümüzde nasıl görünürdü? Yapay zeka ile yok oluştan döndüler
Rodos Heykeli'ni, Zeus Heykeli'ni ve diğer dünya harikalarını yüzlerce yıl önce ilk inşa edildikleri halleriyle hayal edin. Dünya harikalarının 7'sinden sadece 1'i bugün ayakta. Diğer yapılar zaman içinde savaş ve doğal afetler gibi faktörlerle yok oldu. Yapay zeka resim oluşturma özelliğiyle dünya harikalarını yok oluştan geri getirerek tüm dünyanın bu eserlere yeniden bakmasına olanak tanıdı.
RODOS HEYKELİ
Yapımı yaklaşık 12 yıl süren ve bronz plakalardan oluşan dev heykel, Yunan güneş tanrısı Helios'u tasvir ediyor. Tanrı, limanın girişine yakın bir kaide üzerinde durarak ziyaret eden gemileri karşılıyor.
MÖ 282'de tamamlanmasının ardından bir asırdan az bir süre ayakta kalan heykel, bir deprem sonucunda yıkıldı.