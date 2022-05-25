Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu

Haberler - DHA | 25.05.2022 - 01:32

Düzce’de kazılarla ortaya çıkarılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'deki tiyatro, 2 bin yıl sonra üniversite öğrencilerinin sergilediği 'Kuşlar' adlı oyunla seyirciyle buluştu.

Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu - 1

Konuralp Mahallesi’nde bulunan ve 'Kırk Basamaklar' olarak bilinen Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nde Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliği ile 2 yıl önce kazı çalışması başlatıldı.

Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu - 2

Kazılar sonrasında birçok tarihi eser ortaya çıkarken, bir tiyatroya da rastlandı.

Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu - 3

Kazılarla tiyatro sahnesi tamamen gün yüzüne çıkarıldı.

Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu - 4

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri 2 bin yıl sonra açılışı tiyatro yazarı Aristofanes’in 'Kuşlar' adlı tiyatro oyununu sergileyerek yaptı.

Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu - 5

Tiyatro oyununu 2 bin yıl sonra ilk oyun olması nedeniyle 2 bin kişi izledi.

Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu - 6

"ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR DURUM"

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Süleyman İnceefe, "Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Konuralp Müze Müdürlüğü işbirliği ile burada devam eden kazı çalışmaları vardı, sona yaklaşıldı. Açılışı da buranın doğal dokusuna uygun antik komedya ile Aristofanes’in komedyasıyla taçlandırmaya çalıştık. Hep birlikte coşkulu bir geceyi paylaşıyoruz. Çok heyecan verici bir durum. Takriben 2 bin yıl sonra kendi dokusuna uygun bir işlevle seyircisi ile buluşuyor. Bu bizi çok umutlandırdı ve coşkulandırdı. Pandemi sonrası insanlar bu tür etkinliklere susamışlar." dedi.

Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu - 7
Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu - 8

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