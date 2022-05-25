Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu

"ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR DURUM"

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Süleyman İnceefe, "Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Konuralp Müze Müdürlüğü işbirliği ile burada devam eden kazı çalışmaları vardı, sona yaklaşıldı. Açılışı da buranın doğal dokusuna uygun antik komedya ile Aristofanes’in komedyasıyla taçlandırmaya çalıştık. Hep birlikte coşkulu bir geceyi paylaşıyoruz. Çok heyecan verici bir durum. Takriben 2 bin yıl sonra kendi dokusuna uygun bir işlevle seyircisi ile buluşuyor. Bu bizi çok umutlandırdı ve coşkulandırdı. Pandemi sonrası insanlar bu tür etkinliklere susamışlar." dedi.