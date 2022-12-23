Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu

Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılarda Yunan tanrıları 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles'e ait heykel başları bulundu.

Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 1

Kütahya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında; 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisi tanrılarından 'Eros' ile 'Dionysos' ve yarı tanrı 'Herakles’in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.

Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 2

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, heykellerin 2000 yıl öncesine ait olduğunu belirterek, “Erkek heykeli ve 2,10 metre yüksekliğe sahip, sadece kaidesinin yarısı ve bir ayağı eksik; diğer kısımları tamamıyla korunmuş vaziyette” dedi.

Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 3

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde sürdürülüyor.

Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 4

Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi tarihi yapıları ile dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı.

Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 5

Son kazı çalışmalarında 2 metre 10 santim yüksekliğindeki erkek heykelini korumaya alan arkeologlar, Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen 'Eros', şarap tanrısı 'Dionysos' ve yarı tanrı 'Herakles’in heykel başlarını gün yüzüne çıkardı.

Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 6

Penkalas Çayı’ndaki kazılarda Roma dönemine ait 2 No'lu mermer köprünün restorasyonunun tamamlandığını kaydeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, tamamen yıkılan 3 No'lu köprüde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 7

HEYKELLER İYİ KOŞULDA

Özellikle son dönemde yürütülen kazılarda buldukları heykelin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Coşkun, “Bu heykel bugüne kadar bulduğumuz neredeyse tam tek heykel. Bir erkek heykeli ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip, sadece kaidesinin yarısı ve bir ayağı eksik; diğer kısımları tamamıyla korunmuş vaziyette" diye konuştu.

İşte Aizanoi Antik Kenti'nde ortaya çıkan heykel başlarından görüntüler...

Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 8
Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 9
Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 10
Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 11
Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 12
Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 13
Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 14
Antik kentteki kazılarda heykel başları bulundu - 15

N-LIFE HABERLERİ

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