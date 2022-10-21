Antiocheia Antik Kenti'nde Roma dönemine ait odalar ve sunu kapları bulundu

AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GETİRİLECEK

Kazı çalışması yürütülen bölgenin, St. Pierre Kilisesi, Müze Otel ile büyük bir forum olduğunu anlatan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız kazılarda şu ana kadar Geç Roma dönemindeki yerleşime ait odalar ve çok sayıda sunu kabı bulduk. Sunu kapları pişmiş topraktan yapılmış. O dönemde kiliseye hacı olmak için gelen insanların buradan sunu kaplarını aldığını, St. Pierre Kilisesi'nin içinde bulunan kutsal sudan doldurarak götürdüklerini düşünüyoruz. Bu alanda inşallah 2023'te arkeopark düşünüyoruz. Hazırlayacağımız projeyle burayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve kalkınma ajansının katkılarıyla, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ve St. Pierre Kilisesi'ni bir arkeopark açık hava müzesi haline getireceğiz."