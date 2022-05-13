Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu

Haberler - Anadolu Ajansı | 13.05.2022 - 12:06

İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 1

Yunan mitolojisinde ateş, ışık, güneş ve gerçeklikle ilişkilendirilen. kahin özellikleriyle de tanımlanan Apollon'a adanan Klaros kehanet merkezindeki kazılar devam ediyor.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 2

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu düşünülen kehanet merkezinden çıkarılan heykeller ise Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete açıldı.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 3

"Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında her ay eşsiz eserlerin depolardan çıkarılarak sergilendiği müzenin mayıs ayı konuğu "Apollon" heykelleri oldu.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 4

Apollon büstü, 7 heykelcik ve 1 mühür, İzmir Arkeoloji Müzesinin Hazine Odasında mitoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 5

Apollon'a adak olarak sunulduğu tahmin edilen eserlerden bazalt taşından yapılmış mührün 2 bin 800 yıl, pişmiş topraktan Apollon heykelciklerinin 2 bin 500 yıl ve mermerden Apollon başının da 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 6

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, mitolojide Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşi olan Apollon'un Anadolu kökenli bir tanrı olarak anıldığını söyledi.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 7

Apollon kültünün genellikle su kaynağı ve mağara ile ilişkilendirildiğini ve ana tanrıça kültü ile birleştirildiğini anlatan Topal, ölümsüz gençliğin de tanrısı olan Apollon'un genç, güzel, sakalsız, omuzlarına inen bukleli saçları, elinde antik bir çalgı olan lir ile betimlendiğini ifade etti.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 8

Topal, Apollon'un müzikte harmoniyi sağladığı gibi toplumun uyum ve barışını da sağladığına inanıldığını ifade ederek, kentlerin kurucusu ve yasaların koruyucusu olarak görülen mitolojik karakterin antik çağda büyük önem taşıdığını söyledi.

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 9

İşte diğer kareler...

Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 10
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 11
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 12
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 13
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 14
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 15
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 16
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 17
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 18
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 19
Apollon heykelleri ilk kez ziyaretçisiyle buluştu - 20

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