Ara Güler arşivinden Halikarnas Balıkçısı fotoğrafları sergide

Yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” vizyonuyla yürüten Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile iş birliğinde hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, Ara Güler’in fotoğraflarını Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.