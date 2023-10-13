Ara Güler'in fotoğrafları Bulgaristan'da sanatseverlerle buluşuyor

Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in fotoğraflarını uluslararası sergi ve iş birlikleri ile daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Bulgaristan’da gerçekleştirilen International Meetings of Photography festivali kapsamında açılacak olan sergi, festivalin ana etkinliği olarak yer alıyor.

Ara Güler'in fotoğrafları Bulgaristan'da sanatseverlerle buluşuyor - 1

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda kültür ve sanat kurumunun kurucusu ve destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, Ara Güler’in onur sanatçısı olduğu International Meetings of Photography festivalinde Kapana Gallery, Filibe’de ziyaretçileriyle buluşuyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Ara Güler'in fotoğrafları Bulgaristan'da sanatseverlerle buluşuyor - 2

1983 yılından bu yana düzenlenen festivalin onur sanatçısı olan Ara Güler’in eserleri yanı sıra festival programında Jacob Aue Sobol, Reiner Riedler, Máté Bartha, Marco Rigamonti, Roumen Koynov, Nikola Mihov, Kostadin Chernev gibi uluslararası fotoğrafçılar yer alıyor.  

Ara Güler'in fotoğrafları Bulgaristan'da sanatseverlerle buluşuyor - 3

Ara Güler’in ağırlıklı olarak 1950 ve 1960’lı yıllarda çektiği, en bilinenler arasında yer alan 52 adet siyah-beyaz fotoğrafının görülebileceği sergi 13-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilir. 

Ara Güler'in fotoğrafları Bulgaristan'da sanatseverlerle buluşuyor - 4

ARA GÜLER MÜZESİ HAKKINDA

Ara Güler Müzesi, Türkiye’de foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının öncülerinden Ara Güler ile Doğuş Grubu iş birliği sonucu kurulmuştur. Müze Ara Güler’in 90. yaş günü olan 16 Ağustos 2018 tarihinde kendisinin de katılımıyla bomontiada’da açılmıştır. Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini, ilham veren yaşamını ve değerli arşivini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamaktadır. 

Ara Güler'in fotoğrafları Bulgaristan'da sanatseverlerle buluşuyor - 5

Yurtiçi ve yurtdışı sergiler, yayınlar, etkinlikler ve iş birlikleri ile fotoğraf sanatının görsel, duygusal ve sosyal etkisini öne çıkartmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Ara Güler’in yaşamı boyunca arşivini muhafaza ettiği Beyoğlu, Galatasaray’da bulunan Güler Apartmanı’nın kalıcı müze adresi haline getirilmesi planlanmaktadır.  

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