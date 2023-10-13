Ara Güler'in fotoğrafları Bulgaristan'da sanatseverlerle buluşuyor

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda kültür ve sanat kurumunun kurucusu ve destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, Ara Güler’in onur sanatçısı olduğu International Meetings of Photography festivalinde Kapana Gallery, Filibe’de ziyaretçileriyle buluşuyor.