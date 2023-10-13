Ara Güler'in fotoğrafları Bulgaristan'da sanatseverlerle buluşuyor
Ara Güler Müzesi, Ara Güler’in fotoğraflarını uluslararası sergi ve iş birlikleri ile daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Bulgaristan’da gerçekleştirilen International Meetings of Photography festivali kapsamında açılacak olan sergi, festivalin ana etkinliği olarak yer alıyor.
Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda kültür ve sanat kurumunun kurucusu ve destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2016 yılında hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, Ara Güler’in onur sanatçısı olduğu International Meetings of Photography festivalinde Kapana Gallery, Filibe’de ziyaretçileriyle buluşuyor.