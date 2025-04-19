Arabesk sanatçısı Biricik 5 yıllık telif mücadelesini kazandı
Caz bateristi Burhan Tonguç'un arabeskçi kızı Biricik (68), 36 yıl önce çıkarttığı Zalimler isimli albümünü izinsiz yeniden piyasaya süren müzik şirketine karşı açtığı davayı kazandı.
İstanbul'da bir müzik şirketi, 70'li yılların arabesk sanatçılarından Biricik'in izni olmadan, 1989 yılında çıkardığı 'Zalimler' isimli albümünü 5 yıl önce yeniden piyasaya sürdü.
Merhum caz bateristi Burhan Tonguç'un kızı olan Biricik, 36 yıl önce albümünü çıkaran plak şirketinin kendi izni olmadan telif haklarını başka bir şirkete sattığını öğrendi.