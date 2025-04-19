Arabesk sanatçısı Biricik 5 yıllık telif mücadelesini kazandı

"MADDİ VE MANEVİ DAVA DA AÇACAĞIZ"

Biricik Tonguç'un Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan avukatı Müslüm Kızıl, 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını belirterek, davanın tüm sanatçılar için önem taşıdığını kaydetti.

Kızıl, "Sanatçıların geçmişlerinde icra ettikleri albümlerin yeniden piyasaya sürülmesi sanatçının iznine tabidir. Bu izin veya muvafakat olmaksızın başka firmalar tarafından devir veya temlik adı altında bir işlemle geçerlilik kazandırma imkanı yoktur. Bu kararın kesinleşmesine müteakip maddi ve manevi dava da açacağız ve bu ihlalden kaynaklı tüm yaptırımları uygulatacağız. Bu durumdaki tüm sanatçıların dava açma hakları vardır. Bu karar, geçmişin bu zincirinden kurtuluştur ve emsal niteliğindedir" dedi.