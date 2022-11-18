Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün de Güler'in portreler ve şahıslar temasının arşivde çok büyük bir yer tuttuğunu aktararak "Bu tema da kendi içerisinde edebiyatçılar, bilim adamları veya sinemacılar gibi çeşitlilik arz ediyor. Bunlar içerisinden edebiyatçıların ayrı bir yeri olduğunu söylemeliyim. Biz de Ara Güler'in arşivini parça parça görünür kılarken, şahıslar temasını ortaya çıkarırken edebiyatçılara öncelik tanımak istedik" diye konuştu.