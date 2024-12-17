Arkeologlar kazınca altınlar ortaya çıktı. Ege'nin ilk sahiplerine ait
Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda sürdürülen arkeolojik kazılarda, antik dönemden kalma önemli bir yapı keşfedildi. Ekim ayında Aigio kenti yakınlarında başlatılan kazılarda, M.Ö. 300 yıllarına tarihlenen ve Yunan alfabesinin üçüncü harfi "Γ" (gama) ile adlandırılan bir yapı kalıntısını ortaya çıktı.
Ege’nin kadim halklarından Pelasgların izlerini taşıyan antik bir yapı, Yunanistan’daki arkeolojik kazılarda altın eserler ve mermer aslan heykelleriyle birlikte gün yüzüne çıkarıldı.