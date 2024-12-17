Arkeologlar kazınca altınlar ortaya çıktı. Ege'nin ilk sahiplerine ait

HEROON NEDİR?

Arkeologlar, yapılan araştırmalar sonucu yapının “heroon” olarak kullanıldığını düşünüyor. Antik Yunan’da kahramanlar ya da tanrılar adına inşa edilen kutsal yerlere verilen bu isim, dini ayinlerin gerçekleştirildiği alanları ifade ediyor.

Heroonların, hem dini hem de toplumsal açıdan önemli bir rol oynadığı biliniyor.