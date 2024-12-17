Arkeologlar kazınca altınlar ortaya çıktı. Ege'nin ilk sahiplerine ait

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda sürdürülen arkeolojik kazılarda, antik dönemden kalma önemli bir yapı keşfedildi. Ekim ayında Aigio kenti yakınlarında başlatılan kazılarda, M.Ö. 300 yıllarına tarihlenen ve Yunan alfabesinin üçüncü harfi "Γ" (gama) ile adlandırılan bir yapı kalıntısını ortaya çıktı.

Arkeologlar kazınca altınlar ortaya çıktı. Ege'nin ilk sahiplerine ait - 1

Ege’nin kadim halklarından Pelasgların izlerini taşıyan antik bir yapı, Yunanistan’daki arkeolojik kazılarda altın eserler ve mermer aslan heykelleriyle birlikte gün yüzüne çıkarıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Arkeologlar kazınca altınlar ortaya çıktı. Ege'nin ilk sahiplerine ait - 2

STATÜ YANSITIYOR

Kazılarda, bir lahit ve mezarların yanı sıra, antik dönemin zenginlik göstergesi olan çok sayıda altın eser bulundu.

Özellikle mezarlardan çıkarılan adaklar arasında, aslan kafası figürleriyle süslenmiş altın küpeler, bir elinde asa diğerinde çelenk taşıyan kanatlı ve çıplak Eros figürünün işlendiği başka bir küpe, ve zarif bir altın kolye dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bu değerli eşyaların ölülerin zenginlik ve statüsünü yansıttığını belirtiyor.

Arkeologlar kazınca altınlar ortaya çıktı. Ege'nin ilk sahiplerine ait - 3

HEROON NEDİR?

Arkeologlar, yapılan araştırmalar sonucu yapının “heroon” olarak kullanıldığını düşünüyor. Antik Yunan’da kahramanlar ya da tanrılar adına inşa edilen kutsal yerlere verilen bu isim, dini ayinlerin gerçekleştirildiği alanları ifade ediyor.

Heroonların, hem dini hem de toplumsal açıdan önemli bir rol oynadığı biliniyor.

Arkeologlar kazınca altınlar ortaya çıktı. Ege'nin ilk sahiplerine ait - 4

Kazılarda ayrıca, Penteli Dağı’nın mermerlerinden yapılmış etkileyici aslan heykelleri de ortaya çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan bu eserler, yapının ihtişamını gözler önüne seriyor. Bulunan bölge, Antik Yunanca metinlerde adı geçen Rypes şehriyle ilişkilendiriliyor.

Arkeologlar kazınca altınlar ortaya çıktı. Ege'nin ilk sahiplerine ait - 5

Rypes’in, Ege’nin ilk yerleşimcilerinden Pelasglar tarafından kurulduğu düşünülüyor. Pelasglar, Helen kavimlerinden önce bölgede yaşayan kadim bir topluluk olarak biliniyor.

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