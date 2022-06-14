Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 14.06.2022 - 16:34

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan figürlerin çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktarıldığı sergi, Malatya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi,17 Haziran'a kadar devam edecek.

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı - 1

'da yaklaşık yedi bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'ndeki figürlerin çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktarıldığı sergi sanatseverlerle buluştu.

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı - 2

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Koçer tarafından hazırlanan ‘GİZ- Arslantepe Höyüğü Çini Tasarımları ve Minyatür Sergisi’, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı - 3

"FİGÜRLER ÇİNİ VE MİNYATÜR SANATIYLA SERAMİĞE AKTARILIYOR"

Koçer, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan figürleri, çini ve minyatür sanatıyla seramiğe aktardıklarını söyledi.

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı - 4

Koçer, "Arslantepe Höyüğü ile Malatya'nın genel özelliklerini yansıtan minyatür çalışması yaptık. Arslantepe'deki taş süslemelerini, Malatya'nın kayısısı ve Beydağı gibi şehre kimlik katan öğeleri bir araya getirdiğimiz minyatür çalışmalarımız var” diye konuştu.

Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı - 5

17 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Koçer, 45 eserin yer aldığı serginin 17 Haziran'a kadar sanatseverlerce gezilebileceğini belirtti.

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