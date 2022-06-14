Arslantepe figürlerinin seramiğe aktarıldığı sergi Malatya'da açıldı

Koçer, "Arslantepe Höyüğü ile Malatya'nın genel özelliklerini yansıtan minyatür çalışması yaptık. Arslantepe'deki taş süslemelerini, Malatya'nın kayısısı ve Beydağı gibi şehre kimlik katan öğeleri bir araya getirdiğimiz minyatür çalışmalarımız var” diye konuştu.