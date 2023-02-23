Arslantepe Höyüğü depremde kısmen hasar gördü

Arsantepe'de fresklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Erol, şöyle devam etti:

"Bu fresklerde de deprem dolayısıyla herhangi bir zarar olmadı sadece küçük çaplı kerpiç duvarlarda kaymalar var. Bu kaymalar geçici çatıya kısmen zarar verdi. Bu ölçüde de Genel Müdürlüğümüz bilim kurulu oluşturdu. Erzurum ile Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü buraya gönderdi, yine raporlar tutuldu."