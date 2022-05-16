Arslantepe Höyüğü'nden çıkan 5 bin yıllık küp mezar Malatya Müzesi'nde sergileniyor

ZİYARETÇİLER ETKİLENDİ

Müzeyi gezen Eray Arı, müzeyi çok beğendiğini belirterek, "Müzedeki eski eserleri görmek bize geçmişi ve atalarımızı hatırlatıyor. Müzede en çok dikkatimi küp mezar çekti. Beş bin yıl öncesine ait bebek mezarını görmek ilgi çekici" dedi.

Müzeyi Gezen Pelinsu Karaavcı da sergilenen eserlerin merak uyandırıcı olduğunu belirterek, "Oldukça etkilendim. Beş bin yıllık küp mezarı görmek ise ayrıca çok etkileyici" diye konuştu.