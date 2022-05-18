Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 10:23

Ünlü İngiliz müzisyen Eric Clapton, corona virüse yakalandı. Aşı karşıtı olan ve aşı karşıtı gruplara destek veren Clapton, konser turnesini iptal etmek zorunda kaldı.

Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı - 1

Dünyanın en iyi gitaristlerinden biri olarak nitelendirilen Eric Clapton, Covid-19‘a yakalandı. 76 yaşındaki rock şarkıcısı, aşı karşıtı söylemleri ve aşı karşıtı gruplara yaptığı para yardımlarıyla gündeme gelmişti.

Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı - 2

Corona virüs belirtileri taşıyan şarkıcı, Zürih ve Milan’da planlanan konser etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldı.

Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı - 3

"HASTALIĞI KİMSEYE GEÇİRMEK İSTEMİYOR"

Şarkıcının 8 Mayıs’ta Londra’daki Albert Royal Hall’da sahne aldığı esnada virüse yakalandığı düşünülüyor. Clapton’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Clapton’a doktorlar tarafından eğer seyahat etmeye ve konser vermeye devam ederse iyileşmesi gecikecektir dendi. Eric bu hastalığı herhangi bir grup üyesine veya hayranlara geçirme konusunda endişe taşıyor” ifadeleri yer aldı.

Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı - 4

AŞI YAN ETKİ YAPTI

Corona virüs aşısı olan şarkıcı, aşının yarattığı şiddetli reaksiyonlardan sonra aşı karşıtı söylemlerde bulunmaya başlamıştı.

Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı - 5

"HİPNOTİZE EDİLDİLER"

2020 yılında ‘Stand and Deliver with Van Morrison’ adında bir şarkı yayınlayan Clapton, aşı olanların ‘toplu bir hipnoza’  maruz kaldıklarını dile getirmişti.

Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı - 6

Aşı karşıtı eylemcilere yazdığı bir mektupta Clapton, "Ellerim ve ayaklarım dondu, uyuştu ve yandı. İki hafta boyunca parmaklarımı kullanamadım. Bir daha asla çalamayacağımdan korktum" demişti.

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