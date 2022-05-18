Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı

"HASTALIĞI KİMSEYE GEÇİRMEK İSTEMİYOR"

Şarkıcının 8 Mayıs’ta Londra’daki Albert Royal Hall’da sahne aldığı esnada virüse yakalandığı düşünülüyor. Clapton’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Clapton’a doktorlar tarafından eğer seyahat etmeye ve konser vermeye devam ederse iyileşmesi gecikecektir dendi. Eric bu hastalığı herhangi bir grup üyesine veya hayranlara geçirme konusunda endişe taşıyor” ifadeleri yer aldı.