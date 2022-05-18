Aşı karşıtı müzisyen Eric Clapton Covid-19'a yakalandı

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 10:23
Dünyanın en iyi gitaristlerinden biri olarak nitelendirilen Eric Clapton, Covid-19‘a yakalandı. 76 yaşındaki rock şarkıcısı, aşı karşıtı söylemleri ve aşı karşıtı gruplara yaptığı para yardımlarıyla gündeme gelmişti.
Corona virüs belirtileri taşıyan şarkıcı, Zürih ve Milan’da planlanan konser etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldı.
Şarkıcının 8 Mayıs’ta Londra’daki Albert Royal Hall’da sahne aldığı esnada virüse yakalandığı düşünülüyor. Clapton’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Clapton’a doktorlar tarafından eğer seyahat etmeye ve konser vermeye devam ederse iyileşmesi gecikecektir dendi. Eric bu hastalığı herhangi bir grup üyesine veya hayranlara geçirme konusunda endişe taşıyor” ifadeleri yer aldı.
Corona virüs aşısı olan şarkıcı, aşının yarattığı şiddetli reaksiyonlardan sonra aşı karşıtı söylemlerde bulunmaya başlamıştı.
2020 yılında ‘Stand and Deliver with Van Morrison’ adında bir şarkı yayınlayan Clapton, aşı olanların ‘toplu bir hipnoza’ maruz kaldıklarını dile getirmişti.
Aşı karşıtı eylemcilere yazdığı bir mektupta Clapton, "Ellerim ve ayaklarım dondu, uyuştu ve yandı. İki hafta boyunca parmaklarımı kullanamadım. Bir daha asla çalamayacağımdan korktum" demişti.