Aşık Veysel'in özel fotoğrafçısı yıllar sonra anlattı: Onu dilenci sandılar diye çok üzülmüş

''DİLENCİ SANDILAR DİYE ÇOK ÜZÜLMÜŞ''

“Ankara'ya sazını sözünü dinletmeye giderdi. İletişim araçları olmadığından dolayı Ankara'ya gidebilmek için günlerce yayan gittiğini bana defalarca söyledi. Yine bir kez Ankara'ya saz teli almak için gittiğinde Ulus Rüzgârlı Sokağa girecekken kendisini dilenci zannediyorlar ve sokağa sokmak istememişler. Yine başka bir gün bir dolmuşa binmiş. Gençler kendisine yer vermiş. Orada kendini bilmez birileri 'Artık nesil de değişti, insanlara değil dilencilere yer veriyorlar' demişler. Bunu da duymuş ve çok üzülmüş.''

''ZARARIM DA YARARIM DA BU KÖYE OLSUN''

''Yıllarca büyük bir gururla onun fotomuhabirliğini yaptım. Hayatını kaybetmeden 48 saat önce gittim, kendisini ziyaret ettim. Dönüşte dönemin valisini ziyaret edip 'Durumu iyi değil' dedim. Ertesi gün vali ile birlikte kendisini ziyaret etmek için yola çıktık. Vali bey kendisini incitmemek için 'Ölünce seni nereye gömelim' diye soramadı, dışarı çıkıp oğluna sordu. Kendisi de oğluna 'Zararım da, yararım da bu köye olsun. Beni buraya gömün' demiş. Ben Âşık Veysel'in adı yaşatılsın diye haberler, yayınlar yaptım. Bunların üzerine 28 yıl sonra İstanbul Gülhane'ye anısı kondu, Şarkışla ilçesine anıtı dikildi. Türk edebiyatına 400'den fazla fotoğraf kazandırdım. Şimdilerde fotoğraflarım bilinçsizce bazı kişiler tarafından kendi arşivleri olarak kullanılıyor, bu da beni çok üzüyor.''