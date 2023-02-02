Aşil'in hayatı ve savaşçı Amazon kadınlarının mozaikleri Şanlıurfa'da

Haleplibahçe Mozaik Müzesi'ndeki eserlerin milattan sonra 2. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında tarihlendiğini aktaran Uludağ, "Haleplibahçe Mozaik Müzesi içerisinde çok önemli mozaikler sergilenmektedir. Bunların en önemlilerinden biri de Aşil'in hayat hikayesinin anlatıldığı mozaiktir. Aşil'in hayatının tek panoda anlatıldığı dünyadaki tek örnektir diye nitelendirebiliriz. Bunun yanı sıra avlanan Amazon kadınları mozaiği de yine çok önemli bir yere sahiptir" dedi.