Asırlık camii harabeye döndü! Bölge halkı isyanda: Acil müdahale yapılmalı

Yağlıpınar Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Mirza, Yağlıpınar Camii'nin kendileri için manevi önemine değinerek, “Dedelerimiz burayı 110-115 yıl önce yaptılar. Hayvanlar camiye yuva yapmış, elimizden geldiğince temizledik ama bu kadarına gücümüz yetiyor. Bu kadar geçmişi olan bir yapının atıl kalması içimizi sızlatıyor. İlk namazımızı burada kıldık, burada yetiştirildik. Yetkililerden bu tarihs yapıya sahip çıkmalarını rica ediyoruz” dedi.