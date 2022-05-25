Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' sete çıktı

Haberler | 25.05.2022 - 17:15

Ata Demirer'in senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü'nün çekimlerine başlandı. Demirer setten ilk kareleri de yayınladı.

Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' sete çıktı - 1

, yeni filminin sete çıktığını duyurarak yeni karakterlerden fotoğrafları paylaştı.

Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' sete çıktı - 2

Demirer filmde Cengiz Sezen karakterine hayat verecek.

Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' sete çıktı - 3

Filmde oyuncu Cem Gelinoğlu ise Taşkın Neşe karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' sete çıktı - 4

Demirer ve Gelinoğlu'nun yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Özge Özacar ve Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' sete çıktı - 5

Eyyvah Eyvah filmlerininde yönetmen koltuğunda olan Hakan Algül, Demirer'in yeni filminde de yönetmen olarak görev alacak.

N-LIFE HABERLERİ

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