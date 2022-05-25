Ata Demirer'in 'Bursa Bülbülü' sete çıktı

Haberler | 25.05.2022 - 17:15
Ata Demirer, yeni filminin sete çıktığını duyurarak yeni karakterlerden fotoğrafları paylaştı.
Demirer filmde Cengiz Sezen karakterine hayat verecek.
Filmde oyuncu Cem Gelinoğlu ise Taşkın Neşe karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
Demirer ve Gelinoğlu'nun yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Özge Özacar ve Erkan Can gibi isimler yer alıyor.
Eyyvah Eyvah filmlerininde yönetmen koltuğunda olan Hakan Algül, Demirer'in yeni filminde de yönetmen olarak görev alacak.