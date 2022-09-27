Atatürk'ün bornozunun yenileme çalışması tamamlandı

"İNGİLTERE'DEN HEDİYE EDİLMİŞ OLABİLİR"

"Renkler, üç iplik dokuması, dikiş teknikleri ve ölçüleri ile birebir orijinaline sadık kalarak hazırlandı" diyen Dal, "Kumaş analizini uzman bir ekiple, boyaları karıştırma işlemini ise ayrı uzman bir ekiple yaptık. Atamıza bornozun İngiltere’den hediye edildiğini düşünüyoruz. Çünkü bornoz hem renkleri itibariyle hem de İngiltere’nin Manchester şehrinde o dönem dokunan teknik özellikteki havlular ile birebir bağdaşıyor. Üzerinde kullanılan renkler varyantları ile beraber İngiltere Kraliyet Ailesi’nin asilzade renkleri olarak tabir edilen renk skalasındaki renkler olduğu için bornozun Atatürk’e İngiltere’den hediye edildiği düşünülüyor" diye konuştu.