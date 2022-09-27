Atatürk'ün bornozunun yenileme çalışması tamamlandı

İstanbul Deniz Müzesi’nde sergilenmekte olan Ata bornozunun yenileme ve reprodüksiyonu Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal ve ekibi tarafından yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucu tamamlandı.
Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi ziyaretimizde Atatürk’ün bornozu Ertuğrul Yatı’na ait Atatürk’ün kaldığı kamarada sergileniyordu. Müzenin müdürü ile Atatürk’ün bornozunu yenileme talebimiz ile ilgili görüştük. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda Deniz Müzesi’nden izinlerimizi aldık. Yenileme çalışmaları bir yıl kadar sürdü. Bu süre içerisinde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın teşviki ile İstanbul’da Deniz Müzesi’nde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ölçüleri aldık. Sonrasında pantoneden renk varyantı tespit edildi" dedi.
"Renkler, üç iplik dokuması, dikiş teknikleri ve ölçüleri ile birebir orijinaline sadık kalarak hazırlandı" diyen Dal, "Kumaş analizini uzman bir ekiple, boyaları karıştırma işlemini ise ayrı uzman bir ekiple yaptık. Atamıza bornozun İngiltere’den hediye edildiğini düşünüyoruz. Çünkü bornoz hem renkleri itibariyle hem de İngiltere’nin Manchester şehrinde o dönem dokunan teknik özellikteki havlular ile birebir bağdaşıyor. Üzerinde kullanılan renkler varyantları ile beraber İngiltere Kraliyet Ailesi’nin asilzade renkleri olarak tabir edilen renk skalasındaki renkler olduğu için bornozun Atatürk’e İngiltere’den hediye edildiği düşünülüyor" diye konuştu.
"Ata bornozunu görevli albay bize incelememiz için açtığında çok duygulandık" diyen Dal, "Ata’mızın giydiği bir giysiye dokunmak çok güzel bir his. Ata’mızdan bize kalan o hatıraya tekrar hayat verip orijinal haline sadık kalarak onu görünür kılmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.
“Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise, “Burada asıl amacımız, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimize sahip çıktığımız gibi Ata’mızın giydiği bu bornoza sahip çıkmaktır. Çünkü kendisi Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet etmiştir. Ben de şu anda Pamukkale Üniversitesi’nin Rektörü olarak 45 bin öğrenciyi temsil ediyorum. Gururla söyleyebilirim ki, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri Cumhuriyete sahip çıktıkları gibi Ata’mızın bizzat giymiş olduğu giysilere de sahip çıkacaktır" dedi.
Kutluhan, bornozun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi’ne yeniden teslim edileceğini ve müzede sergileneceğini belirtti.