Atatürk'ün özel koleksiyondaki el yazısı notları ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı'ndan (ATASE) Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen Atatürk Koleksiyonu'nda, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısı notları dikkati çekiyor.
ATASE'den, 20 Nisan 2020'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen koleksiyonlardan tasnif süreci tamamlanan Atatürk Koleksiyonu dahil, 8 koleksiyon araştırmacılara açıldı.
Belgeler arasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1907'de aldığı Orta Asya Türk tarihi, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarla ilgili de kısa notları yer alıyor.