Atatürk'ün özel koleksiyondaki el yazısı notları ortaya çıktı

"TARİHİ BİR KONUŞMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. Köse, "Atatürk'ün notlarında, Cumhuriyet'in mevcudiyetinin, milletin ali menfaatinin, dahili ve harici herhangi bir olaya karşı her an müdafaaya hazır bulunduğunu da dile getirdiğini" belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuşmanın tarihi bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Bu konuşma notlarında Atatürk, Cumhuriyetin temellerinin artık oturduğunu, bu dört yıllık evrede Türk milletinin kendisine has olan, layık olan idare şeklinin cumhuriyet olduğunun görüldüğünü, Türk milletinin buna sahip çıktığını ifade ediyor. Atatürk, bundan sonraki sürelerde de Türk milletinin tüm gücüyle beraber, elindeki imkanlarla beraber Cumhuriyetin tesis edileceğini de aktarıyor."