Atatürk'ün son yolculuğuna ait fotoğraflara özel sergi

Yaklaşık 2 yıl albüm için restorasyon çalışması yaptıklarını anlatan Odabaş, şöyle konuştu:

"Bazı fotoğraflar yıpranmış, zarar görmüştü. 2 yılda albümün derisi onarıldı ve taşıyıcı kağıtlar değişti. Albümü önümüzdeki günlerde sanal sergi yapıp, internet sitesi üzerinden gezilebilir hale getireceğiz. Bu kıymetli albüm 10 Kasım 1938'de Anadolu Ajansı'nın Atatürk'ün ölüm haberiyle başlıyor ve daha sonrasında 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka konulması, 19 Kasım'da Yavuz zırhlısıyla İzmit'e, oradan Atatürk'ün yurt içinde gezilerinde kullandığı trenle Ankara'ya götürülmesi, 20 Kasım'da hem halk hem de devlet erkanı tarafından karşılanması, 21 Kasım'da da Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine nakledilmesine kadar geçen süreyi kapsayan bir albüm. Çok kıymetli bir albüm."