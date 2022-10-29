Atatürk'ün vasiyetini yazdığı köşke restorasyon

'ASLINA UYGUN TARİHİ KATMANLAR'



Restorasyon çalışmalarının profesyonel ekip tarafından yürütüldüğünü söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, "Uygulamamızın içerisinde iç cephede duvar ve tavan raspalamaları yapmaktayız. Köşkün geçmişini görebilmek adı altında aslına uygun tarihi katmanlarını gün yüzüne çıkartıyor, parça kayıplarını engellemeye çalışıyoruz. Ayrıca dış cephe için de raspalama işlemi devam ediyor. Daha sonra aslına uygun bir boyayla boyanacak köşk. Bir eşya sürecimiz de oldu. Köşk kapanırken tarihine hakim uzman ekiplerle birlikte hangi eşyalar nerede, bunlar teker teker görüntülendi. Eşyalar o şekilde köşk içerisinde çıkartılarak Ankara'ya onarım için gönderildi. Onarıldıktan sonra tekrar yerine geri getirilecek. Aynı şekilde halı ve perdelerde de işlemler yapıldı. Hedefimiz 100'üncü yılda Cumhuriyet resepsiyonunu köşkte yapmak" diye konuştu.