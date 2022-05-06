Ateş yandı Kakava Şenlikleri başladı

Türk milletinin çok büyük bir millet olduğunu anlatan Vali Canalp, "İki haftaya 3 bayramı sığdıran bir millettir benim milletim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve milletimize armağan ettiği 23 Nisan'ı canla başla kutladık. Ramazan Bayramı'mızı kutladık. Bugün de hep beraber kültürel bir bayramı, Kakava'yı kutluyoruz" dedi.