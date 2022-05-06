Ateş yandı Kakava Şenlikleri başladı

Haberler - Anadolu Ajansı | 06.05.2022 - 10:08
Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nin resmi açılış programı binlerce kişinin katılımıyla Sarayiçi'nde gerçekleşti. Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle iki yıldır temsili olarak 3 kişiyle yaktıkları Kakava ateşini, bugün büyük bir kalabalıkla yaktıklarını, coşkuyla Kakava ve Hıdırellez'i kutladıklarını belirtti.
Türk milletinin çok büyük bir millet olduğunu anlatan Vali Canalp, "İki haftaya 3 bayramı sığdıran bir millettir benim milletim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve milletimize armağan ettiği 23 Nisan'ı canla başla kutladık. Ramazan Bayramı'mızı kutladık. Bugün de hep beraber kültürel bir bayramı, Kakava'yı kutluyoruz" dedi.
Vali Canalp, burada olan binlerce insanın, sadece Kakava'yı kutlamadığını, aynı zamanda kültürel bir mirasa da sahip çıktıklarını söyledi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Kakava'nın 1400 yıllık bir gelenek olduğunun altını çizdi.
"Türkiye'de Kakava ateşi sadece tek bir yerde yanar" diyen Başkan Gürkan, "Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış, Edirne Sarayı'nın hemen yanı başında, Sarayiçi'nde yanar. Çünkü burası yiğitlerin diyarıdır. Pehlivanların başkentidir burası" ifadelerini kutlandı.
Kakava ateşinin bir anda harlanması nedeniyle ateşi yakan protokol ve etrafındaki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Baharın gelişinin kutlandığı, bolluk, bereketin temenni edildiği Kakava'da binlerce katılımcı dev ateş etrafında dans etti.
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