Atık araç malzemelerinden sanat eseri

Haberler - Anadolu Ajansı | 07.06.2022 - 16:40

Düzce'de sanayide motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, işten arta kalan zamanlarında, araçlardan çıkan hurda buji, cıvata, zincir gibi farklı parçalarla yaptığı dev demir heykelleri sergiliyor.

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Tamire gelen araçların arızalı olduğu gerekçesiyle kullanılmayan parçalarını biriktiren motor ustası Murat Çetin, onları değerlendirmek amacıyla birleştirerek 250 kilogramlık dev heykeller yaptı.

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Bir yandan "Sıfır Atık" kampanyasına da destek olan Çetin, boyları 2 metreye yakın heykelleri Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nce Çevre Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte görücüye çıkardı.

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Eserlere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, heykellerin önünde bol fotoğraf çektirdi. 

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Çetin'in sanatçılığıyla kendisine hayran bıraktığını anlatan Çevre ve Şehircik İl Müdürü Nurhan Kartal, "Murat Bey'in gösterdiği gibi çöp diye nitelendirdiğimiz hiçbir atık, bizim için çöp değil, sermayedir" dedi.

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Motor ustası Çetin de "Hiçbir atık çöp değil sermayedir" düşüncesiyle yola çıktığını belirterek, "Buradaki eserleri servisimizde kullanılmayan araç parçalarından yaptım. Tamamen doğaçlama olarak ürettim. O an ne parça çıkarsa ve kullanılmayacaksa o parçayı eserime uygun yere monte ettim" ifadesini kullandı.

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İşte diğer kareler...

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