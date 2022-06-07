Atık araç malzemelerinden sanat eseri

Çetin'in sanatçılığıyla kendisine hayran bıraktığını anlatan Çevre ve Şehircik İl Müdürü Nurhan Kartal, "Murat Bey'in gösterdiği gibi çöp diye nitelendirdiğimiz hiçbir atık, bizim için çöp değil, sermayedir" dedi.