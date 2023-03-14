Atilla Dorsay: Sinemamıza çok güveniyorum

27 YIL CUMHURİYET GAZETESİNDE SİNEMA YAZARLIĞI YAPTI

Henüz çocukken sinemaya aşık olduğunu, 12 yaşından itibaren defterler tutup, eleştiriler yazdığını dile getiren Dorsay, şu bilgileri verdi:

"Yazı yazmak da benim için çok büyük bir tutkuydu. Daha çocuk yaşımda Türk edebiyatının büyük isimlerini okumuştum. Türkçem de gayet iyiydi. 'Sinema üzerine yazacağım.' dedim. 1966'nın sonlarında Cumhuriyet Gazetesi'nin gedikli bir sinema eleştirmeni vardı. Baktım eleştirileri yazmıyor. Öğrendim ki bir yıllığına burs almış ve Avrupa'ya bir yere gitmiş. Hemen oturup o haftanın üç filmini yazdım, gittim. Genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü yazılara bakıp 'Tamam' dediler ama başka bir şey söylemediler. Hafta sonu gazeteyi açtım, benim yazım çıkmış. Bu benim hayatımın en güzel olaylarından biri oldu. Böylece 1966'da başlayan sinema yazarlığım tam 27 yıl Cumhuriyet gazetesinde sürdü. Oradan bir prensip nedeniyle ayrıldım. Ondan sonraki hayatım biraz inişli çıkışlı. Cumhuriyetten ayrılınca önce Milliyet gazetesi, daha sonra Yeni Yüzyıl'da çalıştım."

Atilla Dorsay, ikinci iş olarak görülen sinema yazarlığının temel meslek haline gelmesinde katkılarının bulunduğunu, Sinema Yazarları Derneği'ni kurduğunu ve İstanbul Film Festivali'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu anlattı.

Çok şanslı biri olduğunu kaydeden yazar Dorsay, "Ben zaman zaman yukarıdaki bir kuvvetin beni koruduğunu, hayatım boyunca en kritik olaylarda kanatlar altına aldığını düşünür gibi oluyorum. Benim tarifim şu olabilir; 'Hobilerini meslek olarak yapan ve o alanda ilerleyen bir insan.' Sinema benim hobimdi. Sinema üzerine yazmanın benim için bir meslek olacağını ben de düşünmezdim" dedi.