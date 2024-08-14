Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması
James Cameron, Avatar serisinin merakla beklenen 3. filminin adının Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıklamıştı. Ünlü yönetmen, filmde Dr. Karina Mogue karakterini canlandıran Michelle Yeoh'un akıbetini açıkladı.
"Titanik" ve "Terminatör" gibi yapımların yönetmenliğini yapan James Cameron Disney'in Anaheim'da düzenlediği D23 kongresinde, merakla beklenen "Avatar 3"ün adını duyurdu.
Cameron 19 Aralık 2025'te vizyona girmesi planlanan yeni filmin isminin "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıkladı.