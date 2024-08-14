Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması

James Cameron, Avatar serisinin merakla beklenen 3. filminin adının Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıklamıştı. Ünlü yönetmen, filmde Dr. Karina Mogue karakterini canlandıran Michelle Yeoh'un akıbetini açıkladı.

Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması - 1

"Titanik" ve "Terminatör" gibi yapımların yönetmenliğini yapan James Cameron  Disney'in Anaheim'da düzenlediği D23 kongresinde, merakla beklenen "Avatar 3"ün adını duyurdu. 

Cameron 19 Aralık 2025'te vizyona girmesi planlanan yeni filmin isminin "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması - 2

James Cameron'dan merakla beklenen "Avatar: Ateş ve Kül" ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması - 3

Ünlü yönetmen, seride Dr. Karina Mogue karakterini canlandıran  ve 3. filmde de yer alması beklenen Michelle Yeoh'un akıbetini açıkladı.

Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması - 4

Serinin 3. ve 4. filmindeki bazı sahneleri "Avatar: Suyun Yolu" ile aynı anda çeken Cameron, Entertainment Weekly'ye "Michelle Yeoh 3. filmde olmayacak. 4. ve 5. filmde olacak" açıklamasını yaptı.

Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması - 5

Cameron, sözlerine "Yakında gelip kendi rolünü oynayacak, bu da ilginç ve eğlenceli bir karakter. Yani, artık kendimizi kaptırıyoruz. Bütün bunlar yıllar ve yıllar öncesinden planlanmıştı. Senaryoların hepsi yıllar önce, 5. filmin sonuna kadar yazılmıştı. Yani, devam ederken bile 4. filmin bazı bölümleri üzerinde çalışıyorduk, çoğunlukla genç bir kadromuz olduğu için. Hepsini daha gençken çekmek zorundaydık" diye devam etti.

Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması - 6

Öte yandan geçtiğimiz ay hayatını kaybeden yapımcı Jon Landau, 2021'de Yeoh'un üçüncü "Avatar" filminin setinde çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak Yeoh'un bu filmde yer alacağını ima etmişti.

Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması - 7

"Avatar" ve 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" gişede toplamda 5,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti.

Filmlerin başarısı Cameron'ın seriyi dört devam filmiyle tamamlama planının gerçekleşme ihtimalini artırmıştı.

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