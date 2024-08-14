Avatar 3'te olacak mı? James Cameron'dan Michelle Yeoh açıklaması

Cameron, sözlerine "Yakında gelip kendi rolünü oynayacak, bu da ilginç ve eğlenceli bir karakter. Yani, artık kendimizi kaptırıyoruz. Bütün bunlar yıllar ve yıllar öncesinden planlanmıştı. Senaryoların hepsi yıllar önce, 5. filmin sonuna kadar yazılmıştı. Yani, devam ederken bile 4. filmin bazı bölümleri üzerinde çalışıyorduk, çoğunlukla genç bir kadromuz olduğu için. Hepsini daha gençken çekmek zorundaydık" diye devam etti.