Avatar'ın devam filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu

ÖZEL FRAGMAN GÖSTERİMİ

CinemaCon etkinliğine katılan şanslı izleyicilere 3 boyutlu gözlükler verilerek hiçbir diyaloğun olmadığı kısa bir fragman izletildi. Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak.



Fragmanda Sam Worthington’ın canlandırdığı Jake karakterinin “Tek bir şey biliyorum. O da nereye gidersek gidelim, bu aile bizim kalemiz olacak” dediği paylaşıldı.