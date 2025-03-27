Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı

Marvel'ın merakla beklenen Avengers: Doomsday filminin kadrosunda yer alacak isimler açıklandı. Robert Downey Jr. filmde "Doctor Doom" karakterini canlandıracak.

Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı - 1

Sherlock, Zodiac ve Yenilmezler gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. Marvel Sinema Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı - 2

FARKLI BİR ROLÜ CANLANDIRACAK

Etkinliğe katılan oyuncu maskesini çıkardı ve yeni Avengers filminde rol alacağını açıkladı. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak. 

Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.

Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı - 3

KADRO BELLİ OLDU

Kadroya dahil olan isimler açıklanmaya başladı. İngiliz oyuncu Hayley Atwell "Agent Peggy Carter" rolünü yeniden canlandıracak.

Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı - 4

Avengers: Doomsday kadrosuna Chris Hemsworth, Simu Liu, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Lewis Pullman, Letitia Wright, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Winston Duke dahil oldu.

Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı - 5

Filmin kadrosunda X-Men serisindeki rolleriyle tanınan Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum ve Jennifer Lawrence'dan önce Mystique karakterini canlandıran Rebecca Romijn yer alacak.

Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı - 6

Yeni Fantastic Four filminin yıldızları Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn de sürpriz kadrolu filme dahil oldu.

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