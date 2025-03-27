Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı
Marvel'ın merakla beklenen Avengers: Doomsday filminin kadrosunda yer alacak isimler açıklandı. Robert Downey Jr. filmde "Doctor Doom" karakterini canlandıracak.
Sherlock, Zodiac ve Yenilmezler gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. Marvel Sinema Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı.