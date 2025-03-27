Avengers: Doomsday filminin kadrosu açıklandı

Sherlock, Zodiac ve Yenilmezler gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr. Marvel Sinema Evreninde canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Son olarak Avengers: End Game filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen Comic-Con'da hayranlarına sürpriz yaptı.