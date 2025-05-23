Avengers hayranlarını üzen haber: Doomsday ve Secret Wars ertelendi

Marvel'ın merakla beklenen yeni Avengers filmleri Doomsday ve Secret Wars için belirlenen vizyon tarihleri ileri alındı.

Avengers hayranlarını üzen haber: Doomsday ve Secret Wars ertelendi - 1

Marvel imzalı Yenilmezler serisinin yeni filmleri Doomsday ve Secret Wars ertelendi.

N-LIFE HABERLERİ

Avengers hayranlarını üzen haber: Doomsday ve Secret Wars ertelendi - 2

ARALIK 2026'YA ERTELENDİ

Variety'nin haberine göre; stüdyonun vizyon programındaki değişiklik sonrası; şu an prodüksiyon aşamasında olan Avengers: Doomsday filmi, 1 Mayıs 2026 tarihinden 18 Aralık 2026'ya ertelendi.

Avengers hayranlarını üzen haber: Doomsday ve Secret Wars ertelendi - 3

ARALIK 2027'DE İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Avengers: Secret Wars ise 7 Mayıs 2027 yerine 17 Aralık 2027 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Avengers hayranlarını üzen haber: Doomsday ve Secret Wars ertelendi - 4

Russo kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturacağı filmler, Marvel’ın birçok ikonik karakterini yeniden bir araya getiriyor.

Avengers hayranlarını üzen haber: Doomsday ve Secret Wars ertelendi - 5

Robert Downey Jr.’ın Iron Man yerine, Doctor Doom rolü ile katıldığı seri için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Avengers hayranlarını üzen haber: Doomsday ve Secret Wars ertelendi - 6

KADRO BELLİ OLDU

Öte yandan Avenger: Doomsday filminde İngiliz oyuncu Hayley Atwell "Agent Peggy Carter" rolünü yeniden canlandıracak.

Kadroda ayrıca; Chris Hemsworth, Simu Liu, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Lewis Pullman, Letitia Wright, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Winston Duke dahil oldu.

Filmin kadrosunda; X-Men serisindeki rolleriyle tanınan Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum ve Jennifer Lawrence'dan önce Mystique karakterini canlandıran Rebecca Romijn yer alacak.

Yeni Fantastik Dörtlü filminin yıldızları Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn de yapımda boy gösterecek.

DAHA FAZLA GÖSTER