Avengers hayranlarını üzen haber: Doomsday ve Secret Wars ertelendi

KADRO BELLİ OLDU

Öte yandan Avenger: Doomsday filminde İngiliz oyuncu Hayley Atwell "Agent Peggy Carter" rolünü yeniden canlandıracak.



Kadroda ayrıca; Chris Hemsworth, Simu Liu, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Lewis Pullman, Letitia Wright, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Winston Duke dahil oldu.



Filmin kadrosunda; X-Men serisindeki rolleriyle tanınan Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum ve Jennifer Lawrence'dan önce Mystique karakterini canlandıran Rebecca Romijn yer alacak.



Yeni Fantastik Dörtlü filminin yıldızları Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn de yapımda boy gösterecek.