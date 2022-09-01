Avril Lavigne Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Haberler - ntv.com.tr | 01.09.2022 - 12:13 - Son Güncelleme : 01.09.2022 - 12:32
‘Complicated’, ‘Girlfriend’ ve ‘Wish You Were Here’ gibi hit parçalarla 2000’li ylların başında pop-punk türüne öncülük eden Avril Lavigne, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı.
Lavigne, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.
Yıldızın onurlandırıldığı törene rapçi Machine Gun Kelly ve Joel Madden katıldı.
38 yaşındaki şarkıcı “Bugün burada tüm hayallerimin gerçekleştiğini hissediyorum. 16 yaşındayken ilk defa Los Angeles’a gelmiştim. Bu kaldırımda bir yıldızımın olacağı asla aklıma gelmezdi. Çok mutlu ve şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.
2000'li yıllarda kariyerinin zirvesinde olan şarkıcı uzun bir süre ortalıkta görünmemişti. Yıllar sonra yeni şarkılarıyla özlem gideren yıldız, değişmeyen stili ve müzik tarzıyla dikkat çekiyor.
Lavigne’nin ilk albümü ‘Let Go’ yaklaşık 20 yıl önce piyasaya çıktı. Pek çok kez Grammy adaylığı kazanan şarkıcı, 2002 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ödülünün sahibi olmuştu.
Şarkıcı eğer hayatı bir filme konu olursa kendisini Kristen Stewart’ın oynamasını istemişti.
“Kristen Stewart beni bir filmde canlandırsa harika olurdu” açıklamasında bulunan 37 yaşındaki şarkıcı, bir döneme damgasını vuran ‘Sk8r Boi’ şarkısını konu alan bir film yapacağını duyurmuştu.
Şarkıyı bir filme dönüştürmek istediğini belirten Lavigne, “Herkes bu şarkıyı televizyon programlarında çalmamı isteyip duruyor” açıklamasında bulundu. Ancak şarkıcının hayatını konu alan bir filmle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.