Avril Lavigne Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

KENDİSİNİ ONUN CANLANDIRMASINI İSTİYOR

Şarkıcı eğer hayatı bir filme konu olursa kendisini Kristen Stewart’ın oynamasını istemişti.

“Kristen Stewart beni bir filmde canlandırsa harika olurdu” açıklamasında bulunan 37 yaşındaki şarkıcı, bir döneme damgasını vuran ‘Sk8r Boi’ şarkısını konu alan bir film yapacağını duyurmuştu.