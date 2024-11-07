Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, 39 Derecede Aşk filminde buluştu

Daha önce aynı dizide başrolleri paylaşan Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, "39 Derecede Aşk" adlı filmde bir araya gelecek.

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, 39 Derecede Aşk filminde buluştu - 1

Yıllar önce "Meryem" dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yine aynı projede. İkil bu sefer bir filmde başrolleri paylaşacak

N-LIFE HABERLERİ

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, 39 Derecede Aşk filminde buluştu - 2

Başrollerinde Turan ve Andıç’ın yer aldığı 39 Derecede Aşk’tan yeni kamera arkası görselleri yayınladı.

İzmir’in sıcak atmosferini yansıtan romantik komedi türündeki filmin senaryosu Uygar Şirin’in imzasını taşırken; yönetmenliğini Tunç Şahin, yapımcılığını ise Bir Film üstleniyor. 

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, 39 Derecede Aşk filminde buluştu - 3

FİLMİN KONUSU

Film, hırslı ve başarılı bir avukat olan Kumru (Ayça Ayşin Turan) ve tutkusunun peşinden giderek müzisyen olan Fatih’in (Furkan Andıç) hayatlarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini konu alıyor.

Kumru’nun üstlendiği yüksek profilli boşanma davası, onu tekrar İzmir’e getirir ve Fatih ile tanışmasına vesile olur. Boşanma davasının karmaşık bir hal almasıyla zıt karakterlere sahip ikilinin aldatan eşe karşı delil toplamak, davayı sonuçlandırmak, Kumru’nun ilginç bir karaktere sahip annesini ziyaret etmek, Fatih’in müzisyen arkadaşlarını konsere yetiştirmek ve gün bitmeden bir düğüne katılmak için sadece sekiz saatleri vardır.

İzmir sokaklarındaki bu koşuşturma ikilinin planlarını ve hayatlarını değiştirecektir. 39 Derecede Aşk, üyelerine özel olarak sadece Prime Video’da yayınlanacak.

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