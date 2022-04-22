Aydın Karacasu'da bulunan 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok

'RESTORE EDİLİP, MÜZEDE SERGİLENECEK'



Tuncer, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından küveti restore edip, müzede sergilemek istediklerini belirtti. Tuncer, şöyle devam etti:



"Tüm antik kentlerimizde bir hamam yapısı mevcuttur. Bu alanlardaki bu hamamları aslında birer kamusal ve sosyal alan olarak da kullanıldığını işaret ediyor. Sıcak su, hamam, yıkanma ve temizlenme kültürü dönemin önemli bir parçasıdır. 'Gösterişli bir küvet nerede bulunulurdu?' sorusunun cevabını 'Afrodisias' olarak zaten tahmin edebilirdik. Küvetin ağırlığı 1 ton. İnsan gücüyle taşınması çok zordur. 1 metre 80 santim boyu var. Bugünkü küvetlerle boyu, ölçüsü neredeyse aynı.”