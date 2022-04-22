Aydın Karacasu'da bulunan 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok

Haberler - DHA | 22.04.2022 - 17:13

Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmak üzereyken ele geçirilen 1800 yıllık mermer küvet, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Üzerinde aslan başı kabartmaları bulunan 1 ton ağırlığındaki küvetin, tamamının mermerden yapılması nedeniyle Türkiye’de eşinin olmadığı belirtildi.

Aydın Karacasu'da bulunan 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok - 1

Karacasu'da 31 Mart'ta jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, satılmak üzereyken ele geçirilen 1 ton ağırlığında ve 1 metre 80 santim uzunluğundaki 1800 yıllık mermer küvet, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın Karacasu'da bulunan 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok - 2

Uzmanlar, küvetin dönemin devlet yöneticisi veya zengin bir iş insanı tarafından kullanılmış olabileceğinin değerlendirildiğine dikkat çekti.

Aydın Karacasu'da bulunan 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok - 3

Yapılan araştırmalarda, bugüne kadar Türkiye'de bulunan küvetler içerisinde mermerden yapılmış olması nedeniyle tek olduğu belirtildi. Küvetin resmi işleminin tamamlanmasının ardından restore edilerek müzede ziyaretçilere açılacağı ifade edildi.

Aydın Karacasu'da bulunan 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok - 4

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, küveti inceleyerek, Afrodisias Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı miras listesinde yer alan çok özel bir alan olduğunu vurguladı.

Aydın Karacasu'da bulunan 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok - 5

Tuncer, "Afrodisias döneminin bir refah toplumu, zenginlik ifadesiyle dolu olan çeşitli ürünleri barındıran özel bir noktadır. Mermer olan küvetin M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan bu şehrin tarihinde de önemli bir parça olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 1800 yıllık bu küvet, tamamıyla mermer olması nedeniyle dünyadaki nadir örneklerden birisidir" diye konuştu.

Aydın Karacasu'da bulunan 1800 yıllık mermer küvetin Türkiye'de eşi yok - 6

'RESTORE EDİLİP, MÜZEDE SERGİLENECEK'

Tuncer, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından küveti restore edip, müzede sergilemek istediklerini belirtti. Tuncer, şöyle devam etti:

"Tüm antik kentlerimizde bir hamam yapısı mevcuttur. Bu alanlardaki bu hamamları aslında birer kamusal ve sosyal alan olarak da kullanıldığını işaret ediyor. Sıcak su, hamam, yıkanma ve temizlenme kültürü dönemin önemli bir parçasıdır. 'Gösterişli bir küvet nerede bulunulurdu?' sorusunun cevabını 'Afrodisias' olarak zaten tahmin edebilirdik. Küvetin ağırlığı 1 ton. İnsan gücüyle taşınması çok zordur. 1 metre 80 santim boyu var. Bugünkü küvetlerle boyu, ölçüsü neredeyse aynı.”

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