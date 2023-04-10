Aydın’daki 200 yıllık tarihi kilise defineciler ve bakımsızlığın kurbanı oluyor

NOEL BABA ADINA İNŞA EDİLMİŞ İKİNCİ KİLİSE

1821 yılında bir başka kilisenin üzerine inşa edildiği bilinen ve Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olma özelliği taşıyan tarihi kilise, mübadele döneminde bölgede yaşayan Rumların gitmesi ile terk edilirken, bölgeye gelen Türkler tarafından yaklaşık 30 yıl hiç bozulmadan cami olarak kullanıldığı biliniyor. Zamanla defineciler ve kaçak kazılar sebebiyle tahrip edilmiş durumda olan tarihi kilise, acil onarım ve koruma tedbirini bekliyor.