Aydın’ın ilk yerleşim yeri Deştepe Höyüğü gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Haberler - İHA | 04.07.2022 - 15:43 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 15:44
Doğal güzellikleri ve ören yerleri ile dikkatleri üzerine çeken Aydın’ın sokakları tarihe tanıklık ediyor. Merkez ilçe Efeler’in Kemer Mahallesi’nde bulunan ve birçok Aydınlının dahi bilmediği Deştepe Höyüğü, ev sahipliği yaptığı tarihiyle pek çok medeniyetten izler taşıyor.
Milattan Önce (M.Ö.) 5 ila 7 bin yılları arasında Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Deştepe Höyüğü, günümüzde etrafında yükselen binaların arasında kalmış durumda.
Höyüğün, Çine’de bulunan Tepecik Höyüğü gibi Kalkolitik döneme kadar uzandığı da düşünülürken, tarih sevdalısı vatandaşlar da bölgenin sahip çıkılarak yüzey araştırmaları yapılmasını istiyor.
Efeler’in ilk yerleşim yeri olarak bilinen Tralleis Antik Kenti’nden de daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen höyüğün, panoramik görüntüsü de güzel bir manzara sunuyor.
Günümüzde höyüğün korunaksız ve bakımsız durumda olduğu ifade eden Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır, “Höyüğün Kalkolitik Çağa yani bakır çağına kadar uzandığı da söylenmektedir. Milattan Önce (M.Ö.) 5 bin ila 7 bin yılları arasında Aydın’da ilk yerleşim yerinin bulunduğu bu tepe, Anadolu’da var olan birçok höyüğün benzeri. Aydın'ın ilk ataları bu Deştepe Höyüğü’ne yerleşmişler” ifadelerini kullandı.
M.Ö. 2 binli yıllarda Tralleis’e doğru ilk toplu yerleşimin başladığını bilinen höyük, manzarası ve panoramik görüntüsü ile Aydın’da gerçekten güzel bir mesire alanı olarak düşünülüyor.
İşte Deştepe Höyüğü'nden görüntüler....