Aydın’ın ilk yerleşim yeri Deştepe Höyüğü gün yüzüne çıkmayı bekliyor

AYDIN'DAKİ İLK YERLEŞİM YERİ

Günümüzde höyüğün korunaksız ve bakımsız durumda olduğu ifade eden Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı Mehmet Özçakır, “Höyüğün Kalkolitik Çağa yani bakır çağına kadar uzandığı da söylenmektedir. Milattan Önce (M.Ö.) 5 bin ila 7 bin yılları arasında Aydın’da ilk yerleşim yerinin bulunduğu bu tepe, Anadolu’da var olan birçok höyüğün benzeri. Aydın'ın ilk ataları bu Deştepe Höyüğü’ne yerleşmişler” ifadelerini kullandı.