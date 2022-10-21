Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde, 11'inci yüzyıldan duvar resimleri ortaya çıktı

Çalışmalar kapsamında müzedeki 11'inci ve 12'nci yüzyıldan kalma duvar resimlerinin belgeleme ve konservasyon çalışmaları sürüyor. Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yüksek Restoratör-Konservatör Kültür Varlıkları Koruma Uzmanı Uğur Yalçınkaya başkanlığındaki 3 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, duvar resimlerini oluşturan özgün malzemeler ve bozulmalarına yönelik ileri tekniklerde bilimsel analizleri yapılıyor.