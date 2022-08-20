Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.08.2022 - 13:44 - Son Güncelleme : 20.08.2022 - 13:52
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Aziz Nikolas Adası ziyaretçilerin odağında.
Ada, üzerindeki kilise ve tarihi kalıntılarının yanı sıra manzarasıyla da tatilseverlerinde rotasında yer alıyor.
Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile Koyu'nun karşısında bulunan ada üzerinde 4 kilise ve birçok tarihi yapının kalıntısı yer alıyor.
Deniz araçlarından inen ve patikadan yürüyerek kiliselere ulaşan ziyaretçiler, tabloyu andıran manzarayı izleyebiliyor.
Teknelerini kıyıya bağlayan tatilciler, berrak suda tarihi kalıntılar arasında yüzme imkanı da buluyor.
Milattan önce 4. yüzyılda deniz ticareti yapılan adanın 5. ve 7. yüzyıllarda dini bir merkez konumunu aldığı biliniyor.
Bölgeye gelenler hem denizin hem de tarihin tadını çıkarabiliyor.
Gezilebilir bir ören yeri statüsünde olan ada, yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlıyor.
İşte Muğla'daki Aziz Nikolas Adası'ndan manzaralar...
İsmini üzerindeki bir kilisede adı geçen Aziz Nikolas'tan alan adaya, Gemile Koyu'ndan botlarla ve ilçeden kalkan günübirlik teknelerle ulaşılabiliyor.