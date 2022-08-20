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Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.08.2022 - 13:44 - Son Güncelleme : 20.08.2022 - 13:52

Fethiye'deki Aziz Nikolas Adası, tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer, konumuyla da seyirlik manzara sunuyor.

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 1

'nın Fethiye ilçesindeki Aziz Nikolas Adası ziyaretçilerin odağında.

Ada, üzerindeki kilise ve tarihi kalıntılarının yanı sıra manzarasıyla da tatilseverlerinde rotasında yer alıyor.

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 2

Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile Koyu'nun karşısında bulunan ada üzerinde 4 kilise ve birçok tarihi yapının kalıntısı yer alıyor.

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 3

Deniz araçlarından inen ve patikadan yürüyerek kiliselere ulaşan ziyaretçiler, tabloyu andıran manzarayı izleyebiliyor.

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 4

Teknelerini kıyıya bağlayan tatilciler, berrak suda tarihi kalıntılar arasında yüzme imkanı da buluyor.

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 5

DİNİ BİR MERKEZDİ

Milattan önce 4. yüzyılda deniz ticareti yapılan adanın 5. ve 7. yüzyıllarda dini bir merkez konumunu aldığı biliniyor.

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 6

Bölgeye gelenler hem denizin hem de tarihin tadını çıkarabiliyor.

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 7

Gezilebilir bir ören yeri statüsünde olan ada, yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlıyor.

İşte Muğla'daki Aziz Nikolas Adası'ndan manzaralar...

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 8
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 9
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 10
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 11
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 12
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 13
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 14

GÜNÜBİRLİK TEKNELERLE ULAŞILIYOR

İsmini üzerindeki bir kilisede adı geçen Aziz Nikolas'tan alan adaya, Gemile Koyu'ndan botlarla ve ilçeden kalkan günübirlik teknelerle ulaşılabiliyor.

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 15
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 16
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 17
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 18
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 19
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 20
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 21
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 22
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 23
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 24
Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor - 25

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