Baba oğul, film sahnelerine "diorama"yla yeniden hayat verdi

Bir maketin tamamlanmasının ortalama 30 gün sürdüğünü ve milli savunma sanayi ürünlerini de yaptıklarını kaydeden Can, "Milli muharip uçak var, çalıştığım yerde idarecimden aldım. Onu uçarken yapmak istedim ve yaptım. Piste çıkmadan önce yapmıştım onu. Bayraktar'ı yaptım, bir düşman unsuruna atış yaparken onu canlandırdım. Arka tarafta Bayraktar'ın kontrol ünitelerini yaptım. Milli bir şeyleri yapmak daha da onur verici hoşuma giden şeyler" diye konuştu.