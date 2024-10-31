Babasının soyadını kullanmıyor! Eski ABD Başkanı Obama'nın kızından dikkat çeken karar

Kızını soyadını kullanmamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Obama şöyle konuştu:

"Ben de, 'Onların senin kim olduğunu bileceğini biliyorsun' dedim. Kızım da, 'Biliyor musun? Onların filmimi izlemelerini ve hiçbir şekilde böyle bir bağ kurmamalarını istiyorum,' dedi. Bu yüzden kızlarımızın bu avantajı kullanmamak için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum."