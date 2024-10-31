Babasının soyadını kullanmıyor! Eski ABD Başkanı Obama'nın kızından dikkat çeken karar
ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın kızı Malia'nın babasının soyadını kullanmadığını açıkladı. Barack Obama, kızının kararıyla ilgili ilk kez konuştu.
Eski ABD Başkanı Barrack Obama ve First Lady Michelle Obama'nın kızı Malia yönetmen oldu! 26 yaşındaki Obama, artık yalnızca "Malia" olarak anılıyor.
Yönetmenlik kariyerinde "Obama" soyadını kullanmama kararı alan Malia, 2024 Sundance Film Festivali'ne "The Heart" adlı filmiyle katılmıştı.