Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi)

Başrollerinde Will Smith ile Martin Lawrence'ın yer aldığı aksiyon türündeki Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç, 56 milyon dolar açılış hasılatıyla gişenin zirvesinde yer aldı. Film, şimdiye kadar yaşadıkları en büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalan Mike ve Marcus’un hikayesini konu ediniyor. Animasyon türündeki Garfield ise 10 milyon dolar hasılat ile ikinci sırada. İşte 7-9 Haziran hafta sonu ABD gişe rakamları...

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 1

10. In a Violent Nature

640 bin dolar

N-LIFE HABERLERİ

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 2

9. Haikyu!! The Dumpster Battle

820 bin dolar

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 3

8. Ziyaretçiler: Bölüm 1

1,8 milyon dolar

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 4

7. Dublör

2,7 milyon dolar

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 5

6. Furiosa: A Mad Saga

4,2 milyon dolar

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 6

5.  Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

5,4 milyon dolar

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 7

4. Gözcüler

 7 milyon dolar

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 8

3. Hayali Arkadaşlar

8 milyon dolar

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 9

2. Garfield

10 milyon dolar

Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi) - 10

1. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

56 milyon dolar

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