Bad Boys serisinin son filmi gişede zirvede (7-9 Haziran ABD gişesi)
Başrollerinde Will Smith ile Martin Lawrence'ın yer aldığı aksiyon türündeki Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç, 56 milyon dolar açılış hasılatıyla gişenin zirvesinde yer aldı. Film, şimdiye kadar yaşadıkları en büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalan Mike ve Marcus’un hikayesini konu ediniyor. Animasyon türündeki Garfield ise 10 milyon dolar hasılat ile ikinci sırada. İşte 7-9 Haziran hafta sonu ABD gişe rakamları...
10. In a Violent Nature
640 bin dolar