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Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie

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Kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerle başlayan, The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle çıkış yakalayan Margot Robbie bugün (2 Temmuz 2022) itibariyle 32 yaşını kutluyor. İşte Robbie'nin dünden bugüne görünümü ve rol aldığı filmler...

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 1

Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcı Margot Robbie;  kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başladı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi.

ABD KARİYERİ DİZİ İLE BAŞLADI

Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi.

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah (2015), Büyük Açık (2015), Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldıktan sonra son olarak 2017 yılında vizyona giren Ben, Tonya filminde Tonya Harding'i canlandırdı. I Tonya sinema filminde Tonya Harding rolü ile Akademi (Oscar) Ödülüne aday oldu. 

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 2

Margot Robbie / Neighbours

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 3

Margot Robbie / Nickelodeon Kids Choice Awards (2009)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 4

Margot Robbie / I.C.U. (2009)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 5

Margot Robbie / Federation Square (2009)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 6

Margot Robbie / Pan Am (2011)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 7

Margot Robbie ve Lydia Wilson / About Time (2013)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 8

Margot Robbie Boston Bruins - New York Rangers maçı (2013)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 9

Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie / The Wolf of Wall Street (2013)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 10

Margot Robbie/ Somerset House (2013)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 11

Margot Robbie / Suite Française (2014)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 12

Margot Robbie / Golden Globe Ödülleri (2014)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 13

Margot Robbie / Hollywood  (2014)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 14

Chiwetel Ejiofor, Chris Pine ve Margot Robbie / Z for Zachariah (2015)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 15

Rodrigo Santoro ve Margot Robbie / Focus (2015)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 16

Margo Robbie / 87. Oscar Ödülleri  (2015)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 17

Margot Robbie / The Big Short (2015)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 18

Margot Robbie / Whiskey Tango Foxtrot (2016)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 19

Alexander Skarsgard ve Margot Robbie i/ The Legend of Tarzan (2016)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 20

Margot Robbie / Suicide Squad (2016)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 21

Margot Robbie / 88. Oscar Ödülleri

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 22

Margot Robbie / I, Tonya (2017)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 23

Margot Robbie ve Will Tilston / Goodbye Christopher Robin (2017)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 24

Margot Robbie Marie Claire's Ödülleri (2017)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 25

Margot Robbie / Tourism Australia: Dundee - The Son of a Legend Returns Home (2018)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 26

Margot Robbie / Terminal (2018)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 27

Margot Robbie / Mary Queen of Scots (2018)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 28

Margot Robbie / Dreamland (2018)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 29

Kate McKinnon ve Margot Robbie / Bombshell (2019)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 30

Margot Robbie / Once Upon a Time... in Hollywood (2019)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 31

Margot Robbie / Harley Quinn (2020)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 32

Margot Robbie şu sıralar Barbie filmi için çalışmalara devam ediyor. 

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