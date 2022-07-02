Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie

Haberler |
Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcı Margot Robbie; kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başladı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi.
ABD KARİYERİ DİZİ İLE BAŞLADI
Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi.
OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ
Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah (2015), Büyük Açık (2015), Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldıktan sonra son olarak 2017 yılında vizyona giren Ben, Tonya filminde Tonya Harding'i canlandırdı. I Tonya sinema filminde Tonya Harding rolü ile Akademi (Oscar) Ödülüne aday oldu.
Margot Robbie / Neighbours
Margot Robbie / Nickelodeon Kids Choice Awards (2009)
Margot Robbie / I.C.U. (2009)
Margot Robbie / Federation Square (2009)
Margot Robbie / Pan Am (2011)
Margot Robbie ve Lydia Wilson / About Time (2013)
Margot Robbie Boston Bruins - New York Rangers maçı (2013)
Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie / The Wolf of Wall Street (2013)
Margot Robbie/ Somerset House (2013)
Margot Robbie / Suite Française (2014)
Margot Robbie / Golden Globe Ödülleri (2014)
Margot Robbie / Hollywood (2014)
Chiwetel Ejiofor, Chris Pine ve Margot Robbie / Z for Zachariah (2015)
Rodrigo Santoro ve Margot Robbie / Focus (2015)
Margo Robbie / 87. Oscar Ödülleri (2015)
Margot Robbie / The Big Short (2015)
Margot Robbie / Whiskey Tango Foxtrot (2016)
Alexander Skarsgard ve Margot Robbie i/ The Legend of Tarzan (2016)
Margot Robbie / Suicide Squad (2016)
Margot Robbie / 88. Oscar Ödülleri
Margot Robbie / I, Tonya (2017)
Margot Robbie ve Will Tilston / Goodbye Christopher Robin (2017)
Margot Robbie Marie Claire's Ödülleri (2017)
Margot Robbie / Tourism Australia: Dundee - The Son of a Legend Returns Home (2018)
Margot Robbie / Terminal (2018)
Margot Robbie / Mary Queen of Scots (2018)
Margot Robbie / Dreamland (2018)
Kate McKinnon ve Margot Robbie / Bombshell (2019)
Margot Robbie / Once Upon a Time... in Hollywood (2019)
Margot Robbie / Harley Quinn (2020)
Margot Robbie şu sıralar Barbie filmi için çalışmalara devam ediyor.