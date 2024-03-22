Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Dördüncü kez kansere yakalanan ve uzun süredir tedavisi devam eden ünlü oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber geldi. 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan, kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti. Tedavisi uzun süredir devam eden Bahar Öztan hayata veda etti.
Oyuncunun ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyadan duygularını paylaştı.