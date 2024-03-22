Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

FİLİZ AKIN

"Rahatsızlığımdan dolayı bir süre telefonuma bakmamıştım. Bu sabah açtığımda ilk Bahar'ı, o gamzeli güzelimizi kaybettiğimiz haberi çıktı karşıma ve üzülerek öğrendim ki kolon kanseri ameliyatı için sevgi yüklü dualar yolladığımız Bahar yok artık..."

YEŞİM SALKIM

"O kadar üzgünüm ki tarifi yok. Gerçek değildir demek istedim çok hem de. Canım gamzelim Bahar'ım melekler yoldaşın olsun."