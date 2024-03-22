Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Dördüncü kez kansere yakalanan ve uzun süredir tedavisi devam eden ünlü oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu.

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 1

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber geldi. 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan, kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti. Tedavisi uzun süredir devam eden Bahar Öztan hayata veda etti.

Oyuncunun ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyadan duygularını paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 2

NEBAHAT ÇEHRE

"Başımız sağ olsun."

ITIR ESEN

"Çok üzgünüm."

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 3

FİLİZ AKIN

"Rahatsızlığımdan dolayı bir süre telefonuma bakmamıştım. Bu sabah açtığımda ilk Bahar'ı, o gamzeli güzelimizi kaybettiğimiz haberi çıktı karşıma ve üzülerek öğrendim ki kolon kanseri ameliyatı için sevgi yüklü dualar yolladığımız Bahar yok artık..."

YEŞİM SALKIM

"O kadar üzgünüm ki tarifi yok. Gerçek değildir demek istedim çok hem de. Canım gamzelim Bahar'ım melekler yoldaşın olsun."

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 4

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri... Yazmak bile zor geliyor artık... Boğazımda bir düğüm... Uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 5

SERPİL ÇAKMAKLI

"Sinemanın gamzeli güzeli canım baharım hiç pes etmedin, azminle, dik duruşunla, pozitif enerjinle hayata sıkı sıkı sarıldın. Hastalığının her evresinde mücadeleni sürdürdün ama bu sonuncu denemende yaşama tutulamadın. Sinemanın emektarlarından o kadar büyük kayıplar verdik ki ne yazılır artık inanın kelimelere dökmekle zorlanıyorum. Başımız sağolsun acılı ailesine sevenlerine ilk öncede biricik oğluna sabırlar versin Mekanın cennet ruhun şad olsun. Seni tanımak çok güzeldi çok güzel anılar biriktirdik bu fotoğraflarda onlardan biri"

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 6

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Eminim gamzeli güzel tanımından çok daha fazlasıydın. Savaşçı kadınlar hep daha fazlasıdır. Yaman bir mart, seni de aldı. Rahmetin bol olsun Bahar Öztan..."

IŞIL YÜCESOY

"Sizinle hiç tanışmadık. Ama tanışmak önemli mi? Çekilen çileyi, taşınan umudu, geçilen o çetrefilli yolları hep yüreğimizde hissettik. Yeşilçam'a verdiğiniz emeği hiç unutmadık. Unutmayacağız. Güle güle Bahar Öztan. Ruhunuz şad, yıldızlar yoldaşınız olsun"

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 7

GÜL SUNAL

"Ah güzel Bahar Öztan oldu mu bu şimdi? 'Doktor Civanım' ve 'Orta Direk Şaban' filmlerinde Kemal Sunal ile oynamıştı. Sonra arada telefonlaştık hep. Gülüşünü, sıcacık bakışını hiç unutamam sevgili Bahar... Çok üzgünüm, çok."

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 8

Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 9

DENİZ SEKİ

"Gamzeli güzelimiz Bahar Öztan'ı kaybetmişiz, çok üzgünüm. Sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Hoşça kalın Bahar Hanım. Alkışlarla..."

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 10

ÇAĞLA ŞIKEL

"Ah ama yaa..."

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 11

METİN AROLAT

"Sizi tanımış olmak bir onur idi. Güzelliğinizden, zerafetinizden gözlerim kamaşmıştı. Hoşçakalın Bahar hanım. Dualarımı yolluyorum arkanızdan. Yattığınız yer incitmesin."

Bahar Öztan'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - 12

OĞLU DUYURDU

Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım annem bu gece huzura kavuştu" ifadelerini kullandı. 

Ardından da ünlü oyuncunun 22 Mart Cuma günü ikindi namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Ardından o dönem çok popüler olan  fotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı. Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı.

2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

1993-2008 yılları arasında Yavuz Çolak ile evli kalan Bahar Öztan'ın bu birlikteliğinden Yiğit Çolak adında bir oğlu bulunuyor.

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