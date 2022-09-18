Balatlar kazısında Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı

Sinop'un Helenistik dönem için zengin bir şehir olduğunu söyleyen Köroğlu, "Sinop bu anlamda zengin bir şehir, başka alanlarda da müzenin yaptığı kurtarma kazılarında da Helenistik mozaikler çıkıyor, bu da onlardan birisi. Çok güzel koruyup onarıp sergileyeceğiz. Zaten büyük bir alan, arkeolojik park burası. Bizim için müjde gibi oldu, diğer alanları da sergilemeye de açacağız” dedi.