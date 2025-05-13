Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, neden öldü?

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayılan vefat haberi ardından vatandaşlar, "Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, öldü mü?" sorularına yanıt arıyor.

Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, neden öldü? - 1

Bir aydır hastanede tedavi gören Balık Ayhan 'dan acı haber geldi. Gerçek ismi Ayhan Küçükboyacı olan sanatçı, 13 Mayıs günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Roman müziğinin simge isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan tarihinde fenalaşarak yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

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Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, neden öldü? - 2

BALIK AYHDAN NEDEN ÖLDÜ?

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürülen ünlü sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınmış ve tedavisine burada devam edilmişti.

Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, neden öldü? - 3

BALIK AYHAN KİMDİR?

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan Roman müziğinin sevilen isimlerinden birisiydi. İstanbul'da, Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev mahallesinde, 1966 yılında, demirci ustası Sebahattin Bey ile eşi Asiye Hanım'ın 8 evladının en küçüğü olarak doğdu. Demircilikle geçinen bir aileye doğmasına rağmen, kendine uğraş olarak müziği seçti. Henüz çok küçükken teneke kutularından darbukalar yaptı ve gerçek bir darbukaya 6 yaşındayken sahip oldu. Mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çaldı. Burhan Tonguç'tan özel ders aldı.


Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, neden öldü? - 4

Profesyonel müzik kariyerine genç yaşında, Galata Kulesi'nde başladı. 1992 yılında çıkardığı "Yaşayan Ruhlar" adlı albümü çıkardı. Bunu, "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" adlı başka albümler izledi.

Müzik kariyerinin yanı sıra, sinema oyunculuğu kariyeri de vardır. Ağır Roman (1997)," "Dansöz (2001)," "Ispanaktan Nağmeler (2005)" ve "Baba Bi Buçuk (2018)" adlı sinema filmlerinde ve "Delikanlı," "Kehribar" adlı tv dizilerinde oyunculuk yaptı.

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