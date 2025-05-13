Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, neden öldü?
Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayılan vefat haberi ardından vatandaşlar, "Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, öldü mü?" sorularına yanıt arıyor.
Bir aydır hastanede tedavi gören Balık Ayhan 'dan acı haber geldi. Gerçek ismi Ayhan Küçükboyacı olan sanatçı, 13 Mayıs günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Roman müziğinin simge isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan tarihinde fenalaşarak yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.