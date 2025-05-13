Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, neden öldü?

BALIK AYHAN KİMDİR?

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan Roman müziğinin sevilen isimlerinden birisiydi. İstanbul'da, Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev mahallesinde, 1966 yılında, demirci ustası Sebahattin Bey ile eşi Asiye Hanım'ın 8 evladının en küçüğü olarak doğdu. Demircilikle geçinen bir aileye doğmasına rağmen, kendine uğraş olarak müziği seçti. Henüz çok küçükken teneke kutularından darbukalar yaptı ve gerçek bir darbukaya 6 yaşındayken sahip oldu. Mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çaldı. Burhan Tonguç'tan özel ders aldı.





