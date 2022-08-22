Balıkesir'deki Antandors Antik Kenti'nde 2 bin 350 yıllık Kibele heykeli bulundu

Yapılan çalışmalarda Toprak ve Bereket Tanrıçası olarak bilinen Kibele heykeline rastladıklarını ifade eden Prof. Dr. Polat, “Bu heykelcik mermerden yaklaşık otuz santim yüksekliği. Fakat tam olarak ne yazık ki korunmamış. Başı ve bazı uzuvları eksik durumda ama yine de bu eksikliğe rağmen onun bir Kibel heykeli olduğu çok net ortada. Çünkü tahta oturur vaziyette, bir kadın heykeli, tahtta, iki yanında aslan, kucağında da bir başka üçüncü aslan yer alıyor ve büyük ihtimalle sol tümpana olarak isimlendirdiğimiz bir def mevcutken sağ eli tam olarak korunmamış ama orada da büyük ihtimalle bir sunum kabı tutuyor olmalıydı" diye konuştu.