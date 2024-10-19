Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı
İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Liam Payne'in adli tıp raporu çıktı.
One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Liam Payne, ölümünden birkaç gün önce Arjantin'de One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlemişti.
İngiliz şarkıcının ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı.