Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı

İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Liam Payne'in adli tıp raporu çıktı.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 1

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Liam Payne, ölümünden birkaç gün önce Arjantin'de One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlemişti.

İngiliz şarkıcının ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı.

N-LIFE HABERLERİ

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 2

Rapora göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden oldu.

BBC'nin haberine göre, şarkıcının "büyük bir yükseklikten düşmeye bağlı olarak" 25 yaralanması olduğu belirtildi.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 3

"ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Ayrıca şarkıcının düştüğünde tamamen veya kısmen bilinçsiz olabileceği de belirtildi. Payne'in ölüm anında vücudunda alkol veya uyuşturucu olup olmadığı henüz tespit edilemedi.

Olay, yetkililer tarafından "şüpheli" ölüm kapsamında araştırılmaya devam ediliyor.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 4

ÖLMEDEN ÖNCE POLİSİ ARADILAR

CNN'in haberine göre, otel personeli Payne düşmeden kısa bir süre önce acil polis yardımı talep etmiş ve "Uyuşturucu etkisinde ve alkol kullanan bir misafirimiz var. Her şeyi dağıtıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrı, Payne'in ölümünden yaklaşık 10 dakika önce yapıldı.

ODASINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Buenos Aires polisi daha sonra Payne'in otel odasını "tamamen dağınık" halde buldu. Odada uyuşturucu, enerji takviyeleri ve diğer reçetesiz satılan ilaçlar etrafa saçılmış halde bulundu ve odadaki çeşitli eşyalar kırılmıştı.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 5

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

İngiliz şarkıcının ölüm haberinin ardından çok sayıda ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı, üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

Paris Hilton, Charlie Puth, Jonas Blue, Zedd, Juicy J gibi birçok isim sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

One Direction grubunun üyeleri, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. Grup üyeleri yaptıkları açıklamada "Liam'ın vefat haberiyle tamamen yıkıldık. Zamanla ve herkes yapabildiğinde, söylenecek daha çok şey olacak. Ama şimdilik, çok sevdiğimiz kardeşimizin yasını tutmak ve vefatını sindirmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Onunla paylaştığımız anılar sonsuza dek değerli olacak.Onu çok özleyeceğiz. Seni seviyoruz Liam." ifadelerini kullandı.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 6

Son dönemde oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Harry Styles "Liam'ın vefatıyla gerçekten yıkıldım. En büyük sevinci, başkalarını mutlu etmekti ve bunu yaparken yanında olmak bir onurdu. Liam, yüreğini ortaya koyarak, açık yüreklilikle yaşadı. Sıcakkanlı, destekleyici ve inanılmaz derecede sevgi doluydu. Birlikte geçirdiğimiz yıllar, hayatımın en değerli yılları arasında sonsuza dek kalacak. Onu her zaman özleyeceğim, sevgili dostum" ifadelerini kullandı.

One Direction grubundan ayrılan ilk isim Zayn Malik olmuştu. Malik sosyal medya hesabında "Sen bizi terk ettiğinde bir kardeşimi kaybettim ve sana son bir kez sarılıp düzgün bir şekilde veda etmek için neler verebileceğimi anlatamam" dedi.

Malik "Liam, kendimi seninle yüksek sesle konuşurken buldum, umarım beni duyabilirsin. Seninle yaşadığım tüm anıları sonsuza dek kalbimde saklayacağım...Seni seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 7

Payne'in One Direction grubundan arkadaşı Louis Tomlinson da Instagram sayfasında "bir kardeşini kaybettiğini" söyleyerek duygusal bir mesaj paylaştı. Şarkıcı paylaşımında "Liam'la ilk tanıştığımda o 16 yaşındaydı ve ben 18 yaşındaydım. Sesinden anında etkilenmiştim ama daha da önemlisi zaman geçtikçe hayatım boyunca özlemini çektiğim nazik kardeşi görme şansı yakaladım" ifadelerine yer verdi.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 8

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELESİNİ PAYLAŞMIŞTI

31 yaşındaki yıldızın 2021 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Alkol bağımlılığı hakkında konuşan şarkıcı "Kesinlikle hiç, hiç konuşmadığım bazı şeyler var. Gerçekten, gerçekten, gerçekten ciddiydi. Ve bir sorundu." ifadelerini kullanmıştı.

Madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleler hakkında konuşan şarkıcı, 2023 yazında YouTube'da paylaşılan bir videoda altı aydır hiç alkol tüketmediğini söylemiş ve "Bu konumda olmak güzel. Kesinlikle artık bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti" diye eklemişti.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 9

LIAM PAYNE KİMDİR?

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu. 

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı - 10

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.

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