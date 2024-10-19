Balkondan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in otopsi raporu açıklandı

ÖLMEDEN ÖNCE POLİSİ ARADILAR

CNN'in haberine göre, otel personeli Payne düşmeden kısa bir süre önce acil polis yardımı talep etmiş ve "Uyuşturucu etkisinde ve alkol kullanan bir misafirimiz var. Her şeyi dağıtıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrı, Payne'in ölümünden yaklaşık 10 dakika önce yapıldı.

ODASINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Buenos Aires polisi daha sonra Payne'in otel odasını "tamamen dağınık" halde buldu. Odada uyuşturucu, enerji takviyeleri ve diğer reçetesiz satılan ilaçlar etrafa saçılmış halde bulundu ve odadaki çeşitli eşyalar kırılmıştı.