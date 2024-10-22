Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı

İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Liam Payne'in yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı - 1

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

İngiliz şarkıcının ölümünden önce birden fazla yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı - 2

Payne'in vücudunda ketamin ve metamfetamin gibi maddelerin karışımından oluşan bir kokteyl türüne rastlandı.

ABC News ve TMZ'nin haberine göre, yapılan otopsi raporunda şarkıcının kanında bu karışımdan elde edilen "pembe kokain" maddesi tespit edildi.

AP'ye konuşan bir yetkili, ön toksikoloji raporunun şarkıcı öldüğü sırada kanında ne kadar uyuşturucu madde dolaştığını doğru bir şekilde göstermediğinin altını çizdi. Toksikoloji sonuçlarının birkaç hafta boyunca kamuoyuna açıklanması beklenmiyor.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı - 3

İngiliz şarkıcının ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklanmıştı.  Rapora göre, Payne'in ölümüne "birden fazla travma, iç ve dış kanama ile düşme sonucu kafatası yaralanması" neden oldu.

BBC'nin haberine göre, şarkıcının "büyük bir yükseklikten düşmeye bağlı olarak" 25 yaralanması olduğu belirtildi.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı - 4

Ayrıca şarkıcının düştüğünde tamamen veya kısmen bilinçsiz olabileceği de belirtildi.  Olay, yetkililer tarafından "şüpheli" ölüm kapsamında araştırılmaya devam ediliyor.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı - 5

ÖLMEDEN ÖNCE POLİSİ ARADILAR

CNN'in haberine göre, otel personeli Payne düşmeden kısa bir süre önce acil polis yardımı talep etmiş ve "Uyuşturucu etkisinde ve alkol kullanan bir misafirimiz var. Her şeyi dağıtıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrı, Payne'in ölümünden yaklaşık 10 dakika önce yapıldı.

ODASINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Buenos Aires polisi daha sonra Payne'in otel odasını "tamamen dağınık" halde buldu. Odada uyuşturucu, enerji takviyeleri ve diğer reçetesiz satılan ilaçlar etrafa saçılmış halde bulundu ve odadaki çeşitli eşyalar kırılmıştı.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı - 6

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELESİNİ PAYLAŞMIŞTI

31 yaşındaki yıldızın 2021 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Alkol bağımlılığı hakkında konuşan şarkıcı "Kesinlikle hiç, hiç konuşmadığım bazı şeyler var. Gerçekten, gerçekten, gerçekten ciddiydi. Ve bir sorundu." ifadelerini kullanmıştı.

Madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleler hakkında konuşan şarkıcı, 2023 yazında YouTube'da paylaşılan bir videoda altı aydır hiç alkol tüketmediğini söylemiş ve "Bu konumda olmak güzel. Kesinlikle artık bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti" diye eklemişti.

Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı - 7

LIAM PAYNE KİMDİR?

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu. 

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.

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