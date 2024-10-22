Balkondan düşerek hayatını kaybetti: Liam Payne'in kanında yasaklı maddeye rastlandı
İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Liam Payne'in yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı.
One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
İngiliz şarkıcının ölümünden önce birden fazla yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı.