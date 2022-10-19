Bandırma Füze Kulübü filminin galası yapıldı

Galaya filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak, filmin yapımcısı Mustafa Uslu, oyuncular Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Bahtiyar Engin, Tolga Canbeyli, Nizam Namidar, Bartu Mutlu, Başak Akan, Çiçek Acar, Cemaleddin Çekmece ve davetliler katıldı.
Yapımcı Mustafa Uslu, beş yıllık bir proje olan harika bir film yaptıklarını söyleyerek, filme maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.
Yönetmen Ömer Faruk Sorak da filmin oyuncularıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Oyuncu Deniz Can Aktaş ise zor bir dönemin ardından kalabalık bir ekiple güzel bir iş başardıklarını kaydetti.
Film, 21 Ekim'de tüm Türkiye'de vizyona girecek.