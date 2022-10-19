Bandırma Füze Kulübü filminin galası yapıldı

Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını beyazperdeye taşıyan Bandırma Füze Kulübü filminin galası Ankara'da gerçekleştirildi.

Bandırma Füze Kulübü filminin galası yapıldı - 1

Galaya filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak, filmin yapımcısı Mustafa Uslu, oyuncular Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Bahtiyar Engin, Tolga Canbeyli, Nizam Namidar, Bartu Mutlu, Başak Akan, Çiçek Acar, Cemaleddin Çekmece ve davetliler katıldı.

Bandırma Füze Kulübü filminin galası yapıldı - 2

Yapımcı Mustafa Uslu, beş yıllık bir proje olan harika bir film yaptıklarını söyleyerek, filme maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Bandırma Füze Kulübü filminin galası yapıldı - 3

Yönetmen Ömer Faruk Sorak da filmin oyuncularıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bandırma Füze Kulübü filminin galası yapıldı - 4

Oyuncu Deniz Can Aktaş ise zor bir dönemin ardından kalabalık bir ekiple güzel bir iş başardıklarını kaydetti.

Bandırma Füze Kulübü filminin galası yapıldı - 5

Film, 21 Ekim'de tüm Türkiye'de vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

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