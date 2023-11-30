Banksy'nin 1 milyon sterlinlik duvar resmi yıkıldı
Gizemli grafiti sanatçısı Banksy'nin yaptığı ve 1 milyon sterlin (yaklaşık 36 milyon TL) değerinde olduğu tahmin edilen duvar resmi, İngiltere'te yenileme projesinin bir parçası olarak Dover Bölge Meclisi tarafından yıkıldı.
Kimliğini gizli tutan ünlü grafiti sanatçısı Banksy, Mayıs 2017'de bir binanın yan tarafına Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızlardan birini parçalayan bir işçiyi gösteren duvar resmi çizmişti.
1 milyon sterlin (yaklaşık 36 milyon TL) değerinde olduğu tahmin edilen duvar resmi, bölge meclisinin tartışmalı kararıyla yıkılarak yerle bir edildi.
Independent'in haberine göre eser, Birleşik Krallık'taki Bench Street'te kültür, eğitim ve iş merkezi kurulmasını sağlayacak Dover Beacon Projesi adlı 25,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 926 milyon TL) yenileme projesinin bir parçası olarak Dover Bölge Meclisi tarafından yıkıldı.