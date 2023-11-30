Banksy'nin 1 milyon sterlinlik duvar resmi yıkıldı

Eserin yapıldığı yıldan bu yana, protestocu gruplar "tarihi bir olayı" sembolize ettiğini savunarak yıkımına karşı çıkmıştı.

Devon Bölge Meclisi sözcüsü şunları söyledi:

"Bina artık yıkılmış durumda ve müteahhitler, yıldızlarla adamın ve merdivenin bir bölümünü sağlam bir şekilde sökmeyi başardı."

Sanat eserinin yüzeyinin boyalı ve "kötü durumu" nedeniyle restorasyonun başarısının kesin olmadığını da sözlerine ekledi.

DDS Yıkım şirketinden bir sözcü The Independent'a şu açıklamayı yaptı:

"DDS, sanat eserinin parçaları hâlâ değerlendirilirken, restoratörün çabalarının sonucunu henüz paylaşamıyor, bu nedenle kurtarılan sanat eserlerine ilişkin planları doğrulayamıyoruz. Eserin tamamının ya da herhangi bir parçasının restorasyonunun mümkün olup olmadığına dair bilgi aldığımızda tüm süreci paylaşacağız."